Heridos dos educadores y un menor tras un motín en un centro de acogida de emergencias en Valencia La Policía Local y la Policía Nacional intervienen para sofocar un motín en el antiguo hospital San Juan de Dios en la Malvarrosa

Redacción Sábado, 18 de octubre 2025, 13:20 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

Dos educadores y un menor resultaron heridos el pasado jueves en el antiguo hospital San Juan de Dios de Valencia después de una trifulca entre dos numerosos grupos de adolescentes. Los trabajadores del centro tuvieron que pedir ayuda a la Policía Local y a la Policía Nacional para separar a los menores por una pelea que se produjo durante la cena, a última hora del pasado jueves.

Los hechos sucedieron a las 22 horas de hace dos días en el Centro de Acogida Temporal de Emergencias (CATE) Valencia al Mar situado en la calle Río Tajo cuando dos menores se enzarzaron por una cuestión relacionada con la comida. La pelea subió de intensidad. Tres educadores intentaron mediar en la pelea, momento en el que uno de ellos recibió un puñetazo en la cabeza. A la llegada de las patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional hubo que pedir refuerzos, dado que una treintena de jóvenes estaba en el exterior de las instalaciones y el resto intentaba escapar, y acudieron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

En el centro se alojan en la actualidad 72 menores bajo la protección de 14 educadores, cuatro de ellos auxiliares, y también dispone de un vigilante de seguridad, aunque esa noche sólo había seis educadores en el centro, así como la coordinadora Uno de los menores, de 16 años, necesitó asistencia médica en un hospital y fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico. Los educadores acudieron por sus medios a centros hospitalarios. Los policías identificaron a tres menores como cabecillas del motín y tomaron declaración a los educadores. Los agentes informaron a los educadores agredidos de sus derechos por si querían presentar la correspondiente denuncia.

Además, varios policías tuvieron que entrar dentro del centro para ayudar a los educadores a encerrar en sus habitaciones a los menores alborotadores una vez la pelea fue apaciguada.