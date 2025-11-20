Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los vehículos siniestrados en la calle Padre Tomás de Montañana de Valencia. LP

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia

La Policía Local ha detenido al responsable del siniestro ya que además de circular ebrio portaba documentación falsa y la ITV caducada

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:56

De nuevo el alcohol al volante está detrás de un aparatoso accidente en la ciudad de Valencia. En esta ocasión el conductor causante del siniestro ha triplicado la tasa de alcoholemia permitida. Además, el hombre, que ha acabado detenido, portaba documentación falsa y el vehículo tenía la ITV caducada, según ha podido confirmar este periódico. Por suerte, no ha habido que lamentar víctimas mortales y ambos heridos se encuentran leves. Uno de ellos ha sido trasladado al hospital.

El accidente se ha producido poco antes de las siete de la mañana de este jueves en la calle Padre Tomás de Montañana de Valencia, a la altura del cruce con la calle Islas Canarias, al colisionar dos turismos.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Valencia y medios sanitarios. Los agentes han comprobado que uno de los conductores, el del vehículo negro, presentaba sintomatología de ir ebrio y tras realizarle la pertinente prueba de alcoholemia han comprobado que triplicaba la tasa de alcohol permitida.

El investigado por un delito contra la seguridad vial, un hombre de 41 años y origen colombiano, ha dado una tasa de 0,75 miligramos por litro de aire espirado, según las fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, agentes de la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia, que investiga las circunstancias del accidente, han procedido a su detención tras detectar que la documentación que portaba es supuestamente falsa. Además de ir ebrio, dicho conductor no llevaba documentación que le habilite para conducir vehículos en España y el coche tenía la ITV caducada.

El conductor del otro vehículo ha resultado herido leve. LP

El conductor del otro coche, de 31 años de edad, también ha sido atendido en la ambulancia, pero ninguno de los dos heridos revestía gravedad. Pese a ello, este varón ha sido trasladado a un centro hospitalario.

