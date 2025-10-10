El choque de un camión por la lluvia en Montortal obliga a detener un metro de la Línea 1 Fragmentos del vehículo han acabado en la vía de tren contigua a la carretera donde se ha producido el siniestro

Gonzalo Bosch Viernes, 10 de octubre 2025, 13:09

Las lluvias están dificultando la circulación por carretera en la Comunitat. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido extremar precauciones ante la alerta naranja en la provincia de Valencia y la roja en el litoral sur de Alicante. Precisamente en Valencia, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha intervenido en dos accidentes en vías valencianas, afortunadamente sin víctimas mortales.

Una de ellas ha tenido lugar en Montortal, concretamente en la A-7. En su kilómetro 376, un camión ha patinado contra el quitamiedos de la vía y ha volcado, provocando que varios fragmentos del vehículo acabaran en la vía de tren contigua a este tramo de carretera. Esta situación ha provocado que, por seguridad, se detuviera la circulación del metro que pasaba por la zona en ese momento. Una dotación y sargento de Bomberos de Alzira han estado evaluando la situación, y por prevención han inutilizado la batería del camión para eliminar riesgos. No han quedado personas atrapadas en ninguno de los dos vehículos, y cuando se ha controlado la situación se ha ocupado del siniestro en carretera la Guardia Civil.

La red de Metrovalencia se ha visto obligada ha interrumpir la circulación en la vía hasta que se despeje y se confirme que no hay peligro alguno, por lo que los trenes de la Línea 1 no circulan entre las paradas de L'Alcúdia y Castelló. A los usuarios se les ha ofrecido un servicio de transbordo en autobús que une el trayecto.

Una hora antes, a las 9.07, se ha producido un accidente, de nuevo en la A-7, aunque esta vez en el kilómetro 330. En esta localización un vehículo se ha salido de la vía. Hasta el lugar se han desplazado un sargento y bomberos de Paterna, quienes han comprobado que no ha quedado ningún pasajero atrapado, pero sí se han confirmado heridos.