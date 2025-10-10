Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente DIRECTO | El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
Imagen del metro parado al lado del camión accidentado en Montortal. CPBV

El choque de un camión por la lluvia en Montortal obliga a detener un metro de la Línea 1

Fragmentos del vehículo han acabado en la vía de tren contigua a la carretera donde se ha producido el siniestro

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Las lluvias están dificultando la circulación por carretera en la Comunitat. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido extremar precauciones ante la alerta naranja en la provincia de Valencia y la roja en el litoral sur de Alicante. Precisamente en Valencia, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha intervenido en dos accidentes en vías valencianas, afortunadamente sin víctimas mortales.

Una de ellas ha tenido lugar en Montortal, concretamente en la A-7. En su kilómetro 376, un camión ha patinado contra el quitamiedos de la vía y ha volcado, provocando que varios fragmentos del vehículo acabaran en la vía de tren contigua a este tramo de carretera. Esta situación ha provocado que, por seguridad, se detuviera la circulación del metro que pasaba por la zona en ese momento. Una dotación y sargento de Bomberos de Alzira han estado evaluando la situación, y por prevención han inutilizado la batería del camión para eliminar riesgos. No han quedado personas atrapadas en ninguno de los dos vehículos, y cuando se ha controlado la situación se ha ocupado del siniestro en carretera la Guardia Civil.

La red de Metrovalencia se ha visto obligada ha interrumpir la circulación en la vía hasta que se despeje y se confirme que no hay peligro alguno, por lo que los trenes de la Línea 1 no circulan entre las paradas de L'Alcúdia y Castelló. A los usuarios se les ha ofrecido un servicio de transbordo en autobús que une el trayecto.

Una hora antes, a las 9.07, se ha producido un accidente, de nuevo en la A-7, aunque esta vez en el kilómetro 330. En esta localización un vehículo se ha salido de la vía. Hasta el lugar se han desplazado un sargento y bomberos de Paterna, quienes han comprobado que no ha quedado ningún pasajero atrapado, pero sí se han confirmado heridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El choque de un camión por la lluvia en Montortal obliga a detener un metro de la Línea 1

El choque de un camión por la lluvia en Montortal obliga a detener un metro de la Línea 1