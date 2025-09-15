El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia Pedro el 'Mejicano' ha acudido a primera hora acompañado de su letrado al estar plenamente identificado por la Guardia Civil desde el primer día

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:43 | Actualizado 10:58h.

El presunto autor material de los disparos contra Fileas G. E., el hombre de 33 años que fue tiroteado en una calle de Alfafar la noche del pasado 1 de septiembre, se ha entregado en la Comandancia de la Guardia Civil a primera hora de la mañana de este lunes tras permanecer quince días fugado de la Justicia. Desde esa misma noche los agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar tenían plenamente identificado al sospechoso, conocido como Pedro 'el Mejicano'.

Esta detención se suma a la de S.M.M., el joven de 23 años que también se entregó voluntariamente al día siguiente del tiroteo, como adelantó LAS PROVINCIAS, tras haber salido huyendo del inmueble en el que se encontró la escopeta, junto a su familia. Este arrestado, que negó haber participado en la agresión, se encuentra en prisión provisional por estos hechos.

El herido sigue hospitalizado

El herido, que permanece hospitalizado pero fuera de peligro, recibió tres impactos. El primero en el hombro y los otros dos en el glúteo y el muslo, uno de ellos cuando ya estaba tendido en el suelo totalmente indefenso. Su presunto agresor, que se ha entregado esta mañana acompañado de su letrado, siguió golpeando con la escopeta cuando se quedó sin munición hasta que el otro arrestado le quitó el arma de fuego, como se observa en uno de los vídeos grabados por los testigos.

Pedro B. R., de 37 años, disparó contra su víctima tras haber tenido una discusión previa la noche anterior por una cuestión banal. Los hechos, de los que informó en exclusiva este periódico, ocurrieron a las 23.30 horas de la noche del 1 de septiembre en la calle Pintor Sorolla de Alfafar. Fileas G. E. acudió en un Porsche Macan al encuentro de la persona con la que había discutido la noche anterior visiblemente alterado. Allí le estaba esperando el ahora detenido, en la vivienda del joven que se entregó al día siguiente del tiroteo. Pedro, alias el Mejicano, había acudido armado con una escopeta y con bolsas con munición, lo que indica cierta premeditación.

En un primer momento el presunto autor de los disparos atacó a su víctima con un machete, mientras el otro se defendía con el pitón de una moto, según los testigos. Cuando Fileas fue a abrir el maletero del coche, su agresor entró en la casa y sacó la escopeta con la que descerrajó un primer disparo en el hombro. Después, cuando su víctima trataba de huir le dio un segundo impacto, y el tercero estando ya en el suelo.