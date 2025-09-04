Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Levantamiento del cadáver de Daniel M. V., el hombre asesinado a tiros en Xirivella.
Levantamiento del cadáver de Daniel M. V., el hombre asesinado a tiros en Xirivella. Jesús Signes. Video: Ignacio Cabanes

El origen del asesinato a tiros de 'Raponchi'

La víctima, que recibió al menos dos disparos por la espalda, había discutido el día anterior con su presunto asesino, que permanece huido, por una agresión al hermano pequeño del homicida

Ignacio Cabanes
Javier Martínez

Ignacio Cabanes y Javier Martínez

Xirivella | Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:35

Daniel M. V., más conocido por todos como 'Raponchi', era «un buen chico sin suerte en la vida». Es en lo que coinciden amigos, vecinos y allegados del hombre de 35 años asesinado de tres disparos, al menos dos de ellos por la espalda, en la mañana de este jueves en plena calle, en Xirivella. La víctima de este nuevo crimen a tiros en la provincia acababa de salir de prisión hacía unos cuatro meses y desde entonces pernoctaba en la calle, pero «sin meterse en problemas y ayudando a cualquiera si lo necesitaba», añaden fuentes cercanas al fallecido.

Circunstancias de la vida, su adicción a las sustancias estupefacientes y malas compañías lo llevaron a ingresar con solo 20 años en prisión, y tras enlazar varias condenas por robos 'Raponchi' había pasado casi 15 años entre rejas. Tras media vida en prisión al salir en libertad se encontró con la triste realidad que viven muchos expresidiarios, la complicada reinserción a la sociedad y el mundo laboral.

«Era una bellísima persona, no hay derecho a lo que le han hecho», remarca el dueño de un local próximo al que solía acudir la víctima. «Anoche estuvo aquí un rato y esta mañana me lo he cruzado con el coche, que por poco lo atropello», señala este testigo que justo un minuto antes de que Daniel fuera tiroteado a traición por la espalda ha tenido que frenar de golpe para no atropellarlo. «Quizás si lo hubiera atropellado ahora estaría vivo», se lamenta.

Según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, Raponchi había tenido el día anterior una discusión con el presunto autor de los disparos, que ya ha sido identificado por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Se trata de Juan M. F., un hombre con antecedentes, que le habría recriminado una agresión previa a su hermano pequeño.

Tras los testimonios recabados por los investigadores, todo indica que el presunto asesino habría citado a su víctima para rendir cuentas por el incidente del día anterior. Los agentes ya están comprobando el teléfono del fallecido para confirmar esta hipótesis.

Asimismo, algunas fuentes señalan además que había una pequeña deuda de dinero por droga no pagada, pero insignificante y que no es el motivo real del crimen, sino que «Raponchi era el único que se atrevía a plantarles cara», añaden desde su entorno.

A traición

Minutos antes de las diez de la mañana, el presunto asesino habría estacionado el vehículo en doble fila en el cruce de la plaza Gerardo Garcés con la calle Antonio Sánchez Moscardó de Xirivella para esperar a su víctima, quien según testigos ya iba mirando hacia todos los lados, y con la mano en los pantalones, al encuentro de su muerte. Así, sin darle posibilidad alguna de defensa, el fugitivo, que está siendo ahora buscado por la Policía por el asesinato, le descerrajó tres disparos, al menos dos de ellos por la espalda. El cadáver presentaba un tercer orificio en el pecho, aunque será la autopsia la que determine si se trata un tercer impacto que le alcanzó o es el orificio de salida de uno de los disparos por la espalda.

Inicialmente se buscaba un vehículo BMW X1 de color oscuro que figuraba robado en Torrent, pero se ha descartado que guarde relación con el tiroteo tras haber sido localizado. Mientras prosiguen las investigaciones, los ciudadanos de Xirivella están consternados por lo ocurrido e impera la ley del silencio. «Este pueblo está endemoniado, está lleno de gentuza, yo ya ni salgo a las fiestas por todo lo que está pasando», añade un joven.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  8. 8 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  9. 9

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  10. 10 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El origen del asesinato a tiros de 'Raponchi'