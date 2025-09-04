El origen del asesinato a tiros de 'Raponchi' La víctima, que recibió al menos dos disparos por la espalda, había discutido el día anterior con su presunto asesino, que permanece huido, por una agresión al hermano pequeño del homicida

Daniel M. V., más conocido por todos como 'Raponchi', era «un buen chico sin suerte en la vida». Es en lo que coinciden amigos, vecinos y allegados del hombre de 35 años asesinado de tres disparos, al menos dos de ellos por la espalda, en la mañana de este jueves en plena calle, en Xirivella. La víctima de este nuevo crimen a tiros en la provincia acababa de salir de prisión hacía unos cuatro meses y desde entonces pernoctaba en la calle, pero «sin meterse en problemas y ayudando a cualquiera si lo necesitaba», añaden fuentes cercanas al fallecido.

Circunstancias de la vida, su adicción a las sustancias estupefacientes y malas compañías lo llevaron a ingresar con solo 20 años en prisión, y tras enlazar varias condenas por robos 'Raponchi' había pasado casi 15 años entre rejas. Tras media vida en prisión al salir en libertad se encontró con la triste realidad que viven muchos expresidiarios, la complicada reinserción a la sociedad y el mundo laboral.

«Era una bellísima persona, no hay derecho a lo que le han hecho», remarca el dueño de un local próximo al que solía acudir la víctima. «Anoche estuvo aquí un rato y esta mañana me lo he cruzado con el coche, que por poco lo atropello», señala este testigo que justo un minuto antes de que Daniel fuera tiroteado a traición por la espalda ha tenido que frenar de golpe para no atropellarlo. «Quizás si lo hubiera atropellado ahora estaría vivo», se lamenta.

Según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, Raponchi había tenido el día anterior una discusión con el presunto autor de los disparos, que ya ha sido identificado por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Se trata de Juan M. F., un hombre con antecedentes, que le habría recriminado una agresión previa a su hermano pequeño.

Tras los testimonios recabados por los investigadores, todo indica que el presunto asesino habría citado a su víctima para rendir cuentas por el incidente del día anterior. Los agentes ya están comprobando el teléfono del fallecido para confirmar esta hipótesis.

Asimismo, algunas fuentes señalan además que había una pequeña deuda de dinero por droga no pagada, pero insignificante y que no es el motivo real del crimen, sino que «Raponchi era el único que se atrevía a plantarles cara», añaden desde su entorno.

A traición

Minutos antes de las diez de la mañana, el presunto asesino habría estacionado el vehículo en doble fila en el cruce de la plaza Gerardo Garcés con la calle Antonio Sánchez Moscardó de Xirivella para esperar a su víctima, quien según testigos ya iba mirando hacia todos los lados, y con la mano en los pantalones, al encuentro de su muerte. Así, sin darle posibilidad alguna de defensa, el fugitivo, que está siendo ahora buscado por la Policía por el asesinato, le descerrajó tres disparos, al menos dos de ellos por la espalda. El cadáver presentaba un tercer orificio en el pecho, aunque será la autopsia la que determine si se trata un tercer impacto que le alcanzó o es el orificio de salida de uno de los disparos por la espalda.

Inicialmente se buscaba un vehículo BMW X1 de color oscuro que figuraba robado en Torrent, pero se ha descartado que guarde relación con el tiroteo tras haber sido localizado. Mientras prosiguen las investigaciones, los ciudadanos de Xirivella están consternados por lo ocurrido e impera la ley del silencio. «Este pueblo está endemoniado, está lleno de gentuza, yo ya ni salgo a las fiestas por todo lo que está pasando», añade un joven.