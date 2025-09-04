Un hombre abate a otro a tiros en una calle de Xirivella
La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones
J. Martínez/I. Cabanes
Valencia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:46
Un hombre ha abatido a tiros en una calle de Xirivella y luego ha huido a toda velocidad en un coche de color. El tiroteo se ha registrado sobre las diez de la mañana en la plaza Gerardo Garcés. La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones.
En actualización
