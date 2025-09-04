Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un hombre abate a otro a tiros en una calle de Xirivella

Un hombre abate a otro a tiros en una calle de Xirivella

La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones

J. Martínez/I. Cabanes

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:46

Un hombre ha abatido a tiros en una calle de Xirivella y luego ha huido a toda velocidad en un coche de color. El tiroteo se ha registrado sobre las diez de la mañana en la plaza Gerardo Garcés. La víctima ha quedado tendida en el suelo con el cuerpo ensangrentado junto a un paso de peatones.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

