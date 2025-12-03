El anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira ejercía en varias clínicas de Valencia, Paterna y Teruel El médico acusado de homicidio y de omisión del deber se socorro es un reconocido especialista en anestesia pediátrica, ventilación mecánica y sedación fuera del área quirúrgica

Javier Martínez Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:56 | Actualizado 19:08h. Comenta Compartir

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira tras sedarla por vía intravenosa es licenciado en Medicina por la Universitat de València en 2006, especialista en anestesia obstétrica y pediátrica, y tiene también el título de Suficiencia Investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). También es un experto en sedación fuera del área quirúrgica, ventilación mecánica e intubación traqueal, según informaron fuentes médicas.

El arresto del especialista en anestesiología y reanimación por su mala praxis y por sustraer, presuntamente, fármacos sedantes de un hospital de Valencia sorprendió a sus compañeros, que lo consideran «un buen profesional», y también a su círculo de amistades. Su actividad profesional ha sido destacada incluso en memorias de actividad de instituciones como el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Casado con una médica y padre de tres hijos, el anestesista está sumido en un estado de profunda tristeza y desánimo desde que se enteró de la muerte de la niña de seis años. Como ya informó LAS PROVINCIAS, el médico estuvo varias horas en paradero desconocido después de que se enterara de que la Policía lo estaba buscando.

El anestesista fue interrogado el pasado 22 de noviembre por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos del Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad, un organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria en los centros y servicios de la Comunitat Valenciana.

Tras esta reunión, los investigadores trasladaron al especialista a dependencias policiales para tomarle declaración, y los técnicos de la Conselleria de Sanidad comenzaron a elaborar un informe para remitirlo a la jueza de Alzira que investiga la muerte de la niña.

Sus familiares y amigos insisten en que sigue muy apenado por su responsabilidad en el trágico suceso. Tras su detención, la Policía le atribuye los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto. El médico ejercía principalmente en clínicas privadas de Valencia, Teruel, Paterna y Alzira.

Los agentes del Grupo de Homicidios registraron el pasado 27 de noviembre el domicilio del médico en Valencia. Los investigadores hallaron y confiscaron en la vivienda sustancias sedantes y documentación, tal y como hicieron un día antes en la clínica donde el detenido sedó a dos menores, una fallecida y la otra hospitalizada por una intoxicación grave.

Además del delito de homicidio por imprudencia grave, el anestesista está acusados de un delito de omisión del deber de socorro por no prestar, presuntamente, una atención médica adecuada a las dos niñas, y por no avisar a los padres de la segunda menor que la primera estaba hospitalizada tras la sedación por vía intravenosa.