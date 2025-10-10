29-O, el día que dio la vuelta a todo La calle de Sedaví convertida en una pila monstruosa de coches, el túnel de Benetússer inundado con el temor al final descartado de que hubiera fallecidos, un cementerio tornado en lodazal... Una muestra de fotos de AFP plasma el antes y el después de la dana que sacudió Valencia

«¿No te parece que ha transcurrido mucho más que casi un año de la dana? A mí me da la impresión de que haya pasado ya una eternidad del tiempo». La frase se escuchó esta misma semana en la redacción de LAS PROVINCIAS. De uno de los muchos periodistas que aquellos infaustos días tras el 29 de octubre se lanzaron a la calle entre el barro, muchos con sus casas también afectadas por la riada, para contar lo que estaba pasando. Para ser la voz de las víctimas.

Hoy, cuando está cerca de cumplirse un año del aniversario del terrible 29-O, una recopilación de fotos de la agencia AFP, obra del fotógrafo José Jordán, pone imagen a aquel recuerdo. Plasman instantes que hace un año parecían dignos del infierno y que hoy, con el sacrificio de sus vecinos y con mucho aún por mejorar, parecen realmente otros lugares. La comparativa de lo que era y lo que es.

Es el caso del cementerio de Alfafar, en la primera imagen convertido en un lodazal, con la condena añadida para los vecinos de no poder enterrar a sus vecinos hasta pasar la inundación, incluidas algunas víctimas de la dana. «¿Cómo no voy a enterrar a mi madre en su pueblo?», lamentaba aquellos días un joven al que le negaban el funeral para su madre. Hoy, en la foto, un hombre mira la tumba de un ser querido en un camposanto sin barro ni agua.

O el túnel de Benetússer completamente anegado, con decenas de miembros del cuerpo de Emergencias buscando víctimas. Al final, la fortuna quiso que ninguna. Ese paso inferior está hoy renovado y con el habitual y aburrido paso de vehículos.

Y aquella calle de Picanya convertido en una montaña de barro, tierra y agua, con familias y niños andando sobre ellas, sin rumbo y sin saber qué hacer. Hoy, el jardín ha sido renovado y los coches, aquel día arrastrados por el agua, se aparcan de nuevo rutinariamente en sus calles.

También la comparativa de fotos recuerda la campa de Alfafar que acumuló cientos de coches arrasados por la dana. Allí estuvieron meses. Hoy, el montaje del fotógrafo Jordá muestra en su lugar los barracacones que ocupan los niños que se quedaron sin colegio. Aunque lenta, la vida se abre paso.

Y cómo olvidar la icónica calle de Sedaví, portada de LAS PROVINCIAS y de decenas de periódicos de España y del mundo, con coches grotescamente apilados y arrasados por la furia del agua. Hoy, en la vía de la tragedia, donde murieron muchas personas, aparece limpia y con vehículos estacionados.

Como la calle de Paiporta convertida en una montaña de muebles y barro roto y sus vecinos trabajando sin descanso a las puertas de su casa para sacar barro. Ahora, la vía está limpia y sus vecinos caminan pausados por ella, aunque debajo subsista un problema: el alcantarillado maltrecho que vomita agua y barro en cuanto el agua vuelve a caer del cielo como en estos días de nueva alerta meteorológica.

O el puente de Catarroja asediado por el agua, con un cartel de 'Viva el poble' de aquel 29-O y que hoy luce de nuevo lustroso y reparado en la comparativa fotográfica.

Como pasó con las vías del cercanías arrasadas en Sedaví, con la instantánea de José Jordá retratando la línea cubierta por la arena e inhabilitada, con los pasajeros caminando por un costado. Con los semáforos de los trenes tumbados y arrasados en el suelo y los rostros de conmoción de los residentes. Hoy los coches vuelven a circular por la carretera aneza y los trenes surcan de nuevo.

Casi un año después, aunque pareciera que una eternidad más, el 29-O, un día marcado a sangre y barro que dio la vuelta a todo y a todos, siue presente en la mente de todos los que lo vivimos. Sus cicatrices, las de las calles y las de las casas, se van desdibujando. Aunque aún falte mucho más que un año para dejar todo de vuelta como un día estuvo.

