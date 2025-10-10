La zona dana, mirando a los barrancos con parques y túneles cerrados

No es donde más ha llovido desde la madrugada de este viernes, aunque los municipios de la dana se han levantado mirando el cielo con ... preocupación debido a la lluvia persistente y con todas las instalaciones municipales cerradas. La alerta naranja ha activado los protocolos de emergencias de los Ayuntamientos.

Así, en Catarroja, Torrent y Aldaia por ejemplos los pasos inferiores estaban cerrados desde ayer jueves, mientras que la activación de la alerta naranja a última hora de la tarde provocó la decisión de clausurar todas las instalaciones y actividades municipales. Polideportivos, bibliotecas e incluso cementerios han amanecido con las puertas cerradas. En Torrent, el mercadillo municipal no se ha celebrado este viernes, mientras seguían con vallas los accesos de los túneles del Parc Central.

Los problemas acaecidos el jueves para los vecinos de algunas poblaciones se han reproducido. En Alcàsser, un garaje inundado por las lluvias y donde lograron achicar el agua ha vuelto a registrar la entrada de agua, según informaron fuentes vecinales.

Catarroja ha vivido un episodio de lluvias persistentes, por lo que continúan cerrados el túnel del Puerto y el de Pelayo, informaron desde el Ayuntamiento. También está cerrada la calle Corregudes y el Camino a Santana, así como el vial de servicio de la CV-400. Entre las recomendaciones, se ha pedido a los vecinos que no estacionen en zonas inundables.

Lo mismo ocurrió en Mislata, donde se solicitó la retirada de todos los vehículos estacionados en zonas señalizadas como inundables. Al igual que en el resto de la comarca, parques y jardines permanecen cerrados, mientras se han suspendido todas las actividades municipales relacionadas con el deporte y la cultura.

El Ayuntamiento de Chiva informó poco antes de las nueve de la mañana que procedía al corte al tráfico de la antigua N-III a la altura del Polígono Industrial La Pahilla, debido a la obstrucción del paso de agua. Este fue uno de los lugares más sensibles durante la dana del pasado 29 de octubre, así como en cualquier episodio de lluvias fuertes, como se ha demostrado este viernes.

Uno de los barrios más en precario en Catarroja, Les Barraques, está teniendo un puente festivo más que complicado. El barranco que discurre por la calle Pelayo fue limpiado y hormigonado hace unos días por el Ayuntamiento para facilitar el desagüe del agua, aunque eso no ha evitado la preocupación de los vecinos. Además, delante de la finca de calle Pelayo 16, a no más de cinco metros de la entrada de un portal, ha aparecido un socavón y un tramo de la calzada agrietado, por lo que se ha tenido que vallar.

Desde la medianoche, los municipios donde está lloviendo a primera hora de lamañana han sido Pucol, Bétera, Valencia, Catarroja y Torrent. En el acumulado, Alcàsser es el que se sitúa más arriba en la clasificación que ofrece la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET).

No obstante, el problema es la fragilidad de los barrancos, todavía en plenas obras de consolidación de emergencia, así como unas redes de alcantarillado que en algunas zonas siguen llenas de barro. Así, vecinos de Catarroja o Paiporta difundieron vídeos con calles anegadas. Picanya, Aldaia, Monserrat o Alfafar informaron del cierre de todas las instalaciones con llamamientos a la población de que hagan el menor número de desplazamientos posibles.