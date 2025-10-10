Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Retrasos en los trenes, carreteras cortadas y suspensión de clases por la dana Alice
Barranco del Poyo a las 8:00 h, a la altura del Puente de Alaquàs en Torrent. LP

La zona dana, mirando a los barrancos con parques y túneles cerrados

Catarroja, Aldaia y Torrent clausuran este viernes pasos inferiores con toda l'Horta en alerta naranja y las instalaciones municipales fuera de servicio / Chiva corta el acceso de su polígono industrial por las lluvias

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:39

Comenta

No es donde más ha llovido desde la madrugada de este viernes, aunque los municipios de la dana se han levantado mirando el cielo con ... preocupación debido a la lluvia persistente y con todas las instalaciones municipales cerradas. La alerta naranja ha activado los protocolos de emergencias de los Ayuntamientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  4. 4 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  5. 5

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  8. 8 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  9. 9

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La zona dana, mirando a los barrancos con parques y túneles cerrados

La zona dana, mirando a los barrancos con parques y túneles cerrados