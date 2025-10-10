Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias El cauce presenta gran cantidad de espuma en algunos puntos de su trazado

El barranco de Chiva presenta este viernes un aspecto peculiar. En algunos puntos, el cauce aparece con gran cantidad de espuma. Por ello, están investigando el origen del vertido que ha causado esta situación.

Este incidente coincide con un momento en el que la mayor parte de la Comunitat se encuentra en alerta por lluvias. La dana Alice se está dejando notar en algunos puntos. En el caso de Chiva, las precipitaciones han dejado más de 43 litros por metro cuadrado en la zona de Los Felipes, según Avamet.

Alguien parece haber aprovechado esta situación para realizar un vertido. No es la primera vez que algo así ocurre en este barranco.

