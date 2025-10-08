Pueblos de la zona dana reciben invitación de Casa Real para asistir a la recepción del 12 de octubre Las alcaldesas de Benetússer, Catarroja y Torrent han confirmado su asistencia

Municipios afectados por la dana del 29 de octubre han recibido la invitación de la Casa Real para asistir a la recepción que ofrecen los reyes Felipe VI y Letizia el domingo día 12 de octubre en Madrid con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional.

Así lo han confirmado fuentes municipales de localidades como Benetússer, Catarroja, Paiporta o Torrent, que fueron golpeadas por la tragedia de la que está a punto de cumplirse un año.

A la recepción del domingo asistirán, en el caso de Benetússer, su primera edil, Eva Sanz; al igual que la de Catarroja, Lorena Silvent, o la de Torrent, Amparo Folgado, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que en el aniversario de la dana tendrá lugar el funeral de Estado por las víctimas en la Ciutat de les Arts de València, al que está prevista la asistencia de los Reyes, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades. Esta fecha era «uno de los deseos» que habían planteado las asociaciones de víctimas para la organización del acto de recuerdo.