María Dolores Pacheco, vendedora de la ONCE. ONCE

El Cuponazo de la ONCE entrega 6.000.000 euros a un afortunado en el hospital de un municipio de 40.000 habitantes

También ha dejado 200.000 euros en la Comunitat Valenciana

J.Zarco

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:33

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado junto a los de la ONCE son la oportunidad perfecta para conseguir un premio millonario que cambie tu vida de un día para otro. No es nada sencillo, pero solo aquellos que prueban fortuna tienen la opción de conseguirlo.

Este pasado 5 de diciembre fue un viernes mágico con el Cuponazo de la ONCE, ya que la vendedora María Dolores Pacheco repartió un cupón premiado con 6.000.000 de euros y nueve de 40.000 euros en el hospital de Antequera (Málaga). A ello se suman 400.000 euros en Roquetas de Mar, 80.000 en Sevilla y 40.000 en Algeciras.

«No me lo creo, esto es muy grande», señaló Pacheco tras recibir la noticia. «Es la primera vez que me pasa esto, pero es una alegría inmensa, estoy deseando llegar a mi puesto y contarlo. Es muy especial saber que he traído tanta alegría a mi pueblo, es un sentimiento increíble, quiero volver y que se den cuenta de la cosa tan bonita que ha pasado», añadió completamente emocionada.

Casi se considera personal del hospital y asegura que «pudo ayudar y de qué forma. Cuando pasan las cosas malas hay que contarlas, así que cuando hay buenas noticias, como ahora, también me gustaría poder compartir mi alegría con todos los que están día a día ahí, ayudando».

Además de Andalucía, este sorteo de la ONCE ha dejado 1.520.000 euros con 38 cupones premiados en la provincia de A Coruña; otros 800.000 euros en Lorca (Murcia) y 200.000 en la Comunidad Valenciana. En total el Cuponazo ha repartido 9.400.000 euros en cuatro comunidades autónomas.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de «por los lados puedes ser ganador», premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

