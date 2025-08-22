Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades donde más está lloviendo hoy en la Comunitat: hasta 47 l/m2 en una hora
Antonio Mayor, vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte. LP

El cupón de la ONCE toca en Calpe y deja 1.795.000 euros en premios

Un único ganador se lleva 500.000 euros y otros 37 cupones recibirán 35.000 euros

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:59

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Calpe 1.295.000 euros en 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y un cupón de 500.000 euros, en el sorteo del jueves, 21 de agosto. La localidad, situada de forma equidistante a 85 minutos de Valencia y de Alicante, es uno de los municipios que más turistas acoge durante el verano, lo que permite repartir la suerte por toda España.

El vendedor de la ONCE Antonio Mayor López es quien ha llevado la suerte a Calpe con 1.795.000 euros que ha repartido desde su punto de venta en la Avenida de Gabriel Miro, 29. Antonio es vendedor de la ONCE desde mayo de 1997 en la Agencia de Benidorm.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  3. 3

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  4. 4 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  5. 5

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  6. 6 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  7. 7

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  8. 8 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  9. 9 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  10. 10 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cupón de la ONCE toca en Calpe y deja 1.795.000 euros en premios

El cupón de la ONCE toca en Calpe y deja 1.795.000 euros en premios