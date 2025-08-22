El cupón de la ONCE toca en Calpe y deja 1.795.000 euros en premios Un único ganador se lleva 500.000 euros y otros 37 cupones recibirán 35.000 euros

Nacho Ortega Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 15:59

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Calpe 1.295.000 euros en 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y un cupón de 500.000 euros, en el sorteo del jueves, 21 de agosto. La localidad, situada de forma equidistante a 85 minutos de Valencia y de Alicante, es uno de los municipios que más turistas acoge durante el verano, lo que permite repartir la suerte por toda España.

El vendedor de la ONCE Antonio Mayor López es quien ha llevado la suerte a Calpe con 1.795.000 euros que ha repartido desde su punto de venta en la Avenida de Gabriel Miro, 29. Antonio es vendedor de la ONCE desde mayo de 1997 en la Agencia de Benidorm.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.