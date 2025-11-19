Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un acto EFE

Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune»

El presidente del Gobierno ha adelantado que citarán en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja a los responsables de la empresa y también a expertos para que esclarezcan lo ocurrido

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de la ... empresa Meta -matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram- para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje «sistemático y masivo» a usuarios.

