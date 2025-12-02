Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos controlan un incendio en un local en obras en Bonaire
León XIV ha ofrecido hoy una misa multitudinaria en Beirut. Efe

El Papa exige a Israel que «cese los ataques» contra Líbano

«Que nadie crea la lucha armada conlleva algún beneficio», afirma León XIV en su discurso de despedida en Beirut antes de regresar a Roma

Darío Menor

Darío Menor

Beirut

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:58

Comenta

El Papa León XIV le ha dejado dos recados a Israel a su llegada y a su partida de Líbano, donde ha concluido hoy su ... primera gira internacional tras visitar antes Turquía. En la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Beirut antes de tomar el vuelo para regresar a Roma después de dos días en el país árabe, Robert Prevost ha hecho un llamamiento para que «cesen los ataques y las hostilidades», en particular en la zona del sur, fronteriza con el Estado hebreo y donde la población «vive de modo particular una situación de conflicto y de incertidumbre». Aunque hace un año que Líbano e Israel firmaron un alto el fuego, Tel Aviv sigue realizando bombardeos en territorio libanés, como el que tuvo lugar en un barrio del sur de Beirut el 23 de noviembre, una semana antes de la llegada del Papa. Fueron asesinadas entonces cinco personas, entre ellas Haytham Ali Tabatabai, considerado el jefe de Estado Mayor de Hizbulá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Papa exige a Israel que «cese los ataques» contra Líbano

El Papa exige a Israel que «cese los ataques» contra Líbano