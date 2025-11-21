Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaecco 5 EV
OMODA Y JAECCO HIMASA

OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 EV conquistan Valencia en su presentación oficial

Éxito rotundo en el Premier Day de OMODA y JAECOO HIMASA en Valencia

Suplementos

Suplementos

Jueves, 20 de noviembre 2025

Más de 150 asistentes celebran la llegada a Valencia del OMODA 5 SHS-H y el JAECOO 5 EV, dos SUV que marcan un nuevo camino hacia la movilidad del futuro.

El concesionario OMODA y JAECOO HIMASA se vistió de gala para acoger la primera edición del OJ PREMIERE DAY, un evento que reunió a más de 150 personas, entre prensa especializada, influencers y clientes, en una velada que combinó innovación, estilo y diversión.

Durante tres horas, los asistentes disfrutaron de una experiencia única con catering, juegos interactivos, karaoke y ambientación temática, acompañando el descubrimiento oficial de los dos nuevos modelos de la marca: el OMODA 5 SHS-H, primer SUV híbrido no enchufable con etiqueta ECO, y el JAECOO 5 EV, el primer pet-friendly de la marca.

OMODA 5 SHS-H: la nueva era híbrida llega a Himasa Valencia

OMODA 5 SHS-H: la nueva era híbrida llega a Himasa Valencia

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El nuevo OMODA 5 SHS-H redefine el concepto de vehículo híbrido gracias a su sistema de doble motorización eléctrica en sinergia con un motor 1.5T DHE diseñado específicamente para ofrecer la máxima eficiencia.

Con 224 CV de potencia, un consumo combinado de sólo 5,3 l/100 km y emisiones de 120 g/km, este modelo combina rendimiento y sostenibilidad bajo la etiqueta ECO.

Con su diseño futurista y su doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, el OMODA 5 SHS-H encarna el lema «One car, two vibes»: dos personalidades en un solo vehículo.

Además, un precio de lo más competitivo, desde 23.990€.

Más información sobre el OMODA 5 SHS-H aquí

JAECOO 5 EV: potencia eléctrica y confort para toda la familia incluidas las mascotas

Con 211 CV de potencia y etiqueta Cero Emisiones, el JAECOO 5 EV se posiciona como el primer SUV eléctrico pet-friendly certificado por TÜV SÜD, tras superar con éxito 32 pruebas individuales que avalan la calidad y seguridad de su habitáculo.

El modelo incorpora materiales antibacterianos como los asientos de PU semi-silicona Amway, que ofrecen una inhibición bacteriana superior al 99,9 % y resistencia avanzada a las manchas.

Además, su control de olores y emisiones garantiza un ambiente saludable dentro del vehículo, protegiendo tanto a las personas como a las mascotas frente a compuestos nocivos.

El innovador Modo Mascota de este JAECOO 5 EV permite aclimatar el interior y bloquear el vehículo para dejar temporalmente a los animales con total seguridad, controlando temperatura, ventilación y cierre automático del techo.

La gama de JAECOO 5 parte de los 19.990€

Más información sobre el JAECOO 5 EV aquí

Una noche de estrenos, sorpresas y celebración

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El OJ PREMIERE DAY no solo sirvió para presentar las novedades de producto, sino también para celebrar el hito de los 30.000 clientes de OMODA Y JAECOO en España, con la entrega especial de su vehículo al cliente afortunado.

El evento contó con dos zonas temáticas:

-Una inspirada en el mundo outdoor y pet-friendly, para el JAECOO 5 EV.

-Otra de estilo futurista y tecnológico, para el OMODA 5 SHS-H.

Como broche final, se desveló de forma sorpresa el impresionante OMODA 9 SHS en color negro mate, el cual entra en la campaña especial Black Fleet November que tienen activo todo este mes de noviembre, donde podrás conseguir el renting del OMODA 9 SHS desde tan solo 599€/mes*.

Más información sobre el renting del Omoda 9 SHS aquí

Pero, para aquellas personas que no estén interesadas en renting tienen otra campaña activa solo este mes: el Black November, dónde podréis encontrar descuentos de hasta 10.500€, aplicados a todos los vehículos con etiqueta ECO y 0, entre ellos los nuevos vehículos desvelados en este gran evento.

Más información acerca del Black November aquí

OMODA y JAECOO Himasa Valencia: innovación, diseño y cercanía

El éxito del OJ PREMIERE DAY consolida la posición de HIMASA como referente en la introducción de las nuevas tecnologías de OMODA y JAECOO, combinando movilidad sostenible, diseño vanguardista y experiencias de marca únicas.

El concesionario invita a todos los interesados a descubrir de primera mano el nuevo OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 EV, disponibles ya en sus instalaciones de Sedaví (Calle Silla nº8) y Torrent (Carrer de Picanya nº40).

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia
  9. 9 La caída de una catenaria deja varado un tren entre Sollana y Sueca: «Salían chispas y perdía piezas»
  10. 10

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 EV conquistan Valencia en su presentación oficial

OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 EV conquistan Valencia en su presentación oficial