OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 EV conquistan Valencia en su presentación oficial

Más de 150 asistentes celebran la llegada a Valencia del OMODA 5 SHS-H y el JAECOO 5 EV, dos SUV que marcan un nuevo camino hacia la movilidad del futuro.

El concesionario OMODA y JAECOO HIMASA se vistió de gala para acoger la primera edición del OJ PREMIERE DAY, un evento que reunió a más de 150 personas, entre prensa especializada, influencers y clientes, en una velada que combinó innovación, estilo y diversión.

Durante tres horas, los asistentes disfrutaron de una experiencia única con catering, juegos interactivos, karaoke y ambientación temática, acompañando el descubrimiento oficial de los dos nuevos modelos de la marca: el OMODA 5 SHS-H, primer SUV híbrido no enchufable con etiqueta ECO, y el JAECOO 5 EV, el primer pet-friendly de la marca.

OMODA 5 SHS-H: la nueva era híbrida llega a Himasa Valencia

El nuevo OMODA 5 SHS-H redefine el concepto de vehículo híbrido gracias a su sistema de doble motorización eléctrica en sinergia con un motor 1.5T DHE diseñado específicamente para ofrecer la máxima eficiencia.

Con 224 CV de potencia, un consumo combinado de sólo 5,3 l/100 km y emisiones de 120 g/km, este modelo combina rendimiento y sostenibilidad bajo la etiqueta ECO.

Con su diseño futurista y su doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, el OMODA 5 SHS-H encarna el lema «One car, two vibes»: dos personalidades en un solo vehículo.

Además, un precio de lo más competitivo, desde 23.990€.

JAECOO 5 EV: potencia eléctrica y confort para toda la familia incluidas las mascotas

Con 211 CV de potencia y etiqueta Cero Emisiones, el JAECOO 5 EV se posiciona como el primer SUV eléctrico pet-friendly certificado por TÜV SÜD, tras superar con éxito 32 pruebas individuales que avalan la calidad y seguridad de su habitáculo.

El modelo incorpora materiales antibacterianos como los asientos de PU semi-silicona Amway, que ofrecen una inhibición bacteriana superior al 99,9 % y resistencia avanzada a las manchas.

Además, su control de olores y emisiones garantiza un ambiente saludable dentro del vehículo, protegiendo tanto a las personas como a las mascotas frente a compuestos nocivos.

El innovador Modo Mascota de este JAECOO 5 EV permite aclimatar el interior y bloquear el vehículo para dejar temporalmente a los animales con total seguridad, controlando temperatura, ventilación y cierre automático del techo.

La gama de JAECOO 5 parte de los 19.990€

Una noche de estrenos, sorpresas y celebración

El OJ PREMIERE DAY no solo sirvió para presentar las novedades de producto, sino también para celebrar el hito de los 30.000 clientes de OMODA Y JAECOO en España, con la entrega especial de su vehículo al cliente afortunado.

El evento contó con dos zonas temáticas:

-Una inspirada en el mundo outdoor y pet-friendly, para el JAECOO 5 EV.

-Otra de estilo futurista y tecnológico, para el OMODA 5 SHS-H.

Como broche final, se desveló de forma sorpresa el impresionante OMODA 9 SHS en color negro mate, el cual entra en la campaña especial Black Fleet November que tienen activo todo este mes de noviembre, donde podrás conseguir el renting del OMODA 9 SHS desde tan solo 599€/mes*.

Pero, para aquellas personas que no estén interesadas en renting tienen otra campaña activa solo este mes: el Black November, dónde podréis encontrar descuentos de hasta 10.500€, aplicados a todos los vehículos con etiqueta ECO y 0, entre ellos los nuevos vehículos desvelados en este gran evento.

OMODA y JAECOO Himasa Valencia: innovación, diseño y cercanía

El éxito del OJ PREMIERE DAY consolida la posición de HIMASA como referente en la introducción de las nuevas tecnologías de OMODA y JAECOO, combinando movilidad sostenible, diseño vanguardista y experiencias de marca únicas.

El concesionario invita a todos los interesados a descubrir de primera mano el nuevo OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 EV, disponibles ya en sus instalaciones de Sedaví (Calle Silla nº8) y Torrent (Carrer de Picanya nº40).