Una notaria desvela cuál es la mejor forma de redactar el testamento: «Al hacerlo uno mismo, pueden darse situaciones que ni nos planteamos» Los pequeños descuidos pueden suponer un gran problema a la hora de repartir la herencia

Mario Lahoz Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

Tomar la decisión de hacer el testamento no es sencillo, pero es un paso necesario que facilita los trámites, da seguridad y evita conflictos familiares. Redactar un testamento puede parecer sencillo, pero los pequeños descuidos pueden suponer grandes problemas a la hora de repartir la herencia.

Uno de los errores más comunes es precisamente no hacerlo bajo la idea equivocada de que no hace falta. También generan conflictos las clausulas ambiguas que se prestan a diferentes interpretaciones, así como el desconocimiento de la porción mínima que la ley garantiza a determinados herederos.

A todo ello se suma la tentación de redactar el testamento sin notario. A juicio de la notaria, Cristina Buendía, el peor error que se suele cometer «es que lo redacten ellos mismos ya que en muchas ocasiones desconocen cuál es el sistema legitimario».

La experta insiste en la importancia de asesorarse bien y no dejar cabos sueltos. «Se pueden dar situaciones que una persona no pueda ni siquiera llegar a plantearse», advierte la notaria. Los ciudadanos no aprovechan todas las herramientas legales que tienen a su disposición como el hacer uso de todos los instrumentos que la ley permite.

«Si una persona divorciada no confía en que su expareja administre los bienes de un menor, el notario puede recomendarle designar un administrador», explica Cristina.

La transparencia y la comunicación también son fundamentales a la hora de planificar la herencia. «Es muy importante que la persona no se guarde nada, la ley nos permite hacer cosas como delegar la facultad de mejora entre cónyuges o si hay una persona con discapacidad, grabar la legítima con una sustitución fideicomisaría», expresa.

Cristina recuerda que cada detalle cuenta en la redacción de un testamento. «No hay que dejarse nada, y hay que decirle al notario que llegado el momento será la última, para que cuando redacte el testamento se ajuste de verdad a sus circunstancias y a su voluntad», concluye.

Temas

Las Herencias