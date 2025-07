Una abogada avisa de lo que ocurre si un padre deshereda a un hijo: «Los hermanos tendrán que demostrarlo»

Marta Palacios Valencia Miércoles, 16 de julio 2025, 00:48 Comenta Compartir

Las herencias pueden sacar a la luz conflictos familiares y puede que, en ocasiones, un padre o una madre decida desheredar a uno de sus hijos como consecuencia de alguna disputa reciente o del pasado entre ambos. Esto es completamente legal, pero se deben cumplir unos requisitos. Además, el hecho de que un hijo se quede sin herencia repercute también en los hermanos.

Así lo ha explicado una abogada experta en Herencias y Conflictos Familiares a través de la cuenta de TikTok del podcast 'Seres mortales' (@seresmortalesoficial). El vídeo, que ha acumulado multitud de reacciones, se titula: 'Qué pasa si te desheredan (o desheredas a tus hijos)'.

«Tú haces un testamento, pones la causa [de por qué desheredas a tu hijo] y tan pichi te mueres», arranca explicando en el podcast la experta. «Entonces, ¿quién va a tener realmente el problema?», indica, «los herederos».

Para explicar más este punto la experta pone un ejemplo: Imagina que tienes tres hijos, desheredas a uno y la herencia la repartes entre los otros dos. «Lo que ocurre es que cuando tú falleces ese hijo se entera y decide impugnar el testamento», señala. «Lo que va a hacer es presentar una demanda contra el hijo 2 y el hijo 3 diciendo: 'oye, es que esta causa que han puesto aquí no es cierta, no se basa en ninguna de las que ponen en el código civil, entonces, no es válido el testamento'«, sigue explicando la experta.

En este momento, indica, es cuando se entra en un procedimiento judicial «en el cual el hijo 2 y el hijo 3 tienen que probar que sí que es cierto y eso, claro, es difícil porque estás probando algo que no es tuyo, es de la persona que ha fallecido. Entonces, los dos hermanos lo van a tener que probar. Que lo prueban, el testamento es válido y ya está. Que no, pues el testamento no se aplica«.