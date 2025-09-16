Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cambio de hora en el reloj. Istock

Se acerca el cambio de hora: ¿Qué día habrá que atrasar los relojes?

En esta fecha cambiaremos del horario de verano al de invierno

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:37

Con el calendario 2025 consumiendo los últimos días del mes de septiembre, toca empezar a pensar en el otoño. Será en esta época cuando se realizará el último cambio de hora del año, el de verano a invierno, en el que esta ocasión los relojes se retrasarán una hora y se podrán disfrutar de 60 minutos más de sueño.

El reajuste de los relojes se lleva a cabo el último fin de semana del mes de octubre, por lo que el próximo cambio de hora tendrá lugar en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. De este modo, a las 3:00 horas tendremos que atrasar los relojes para que marquen las 2:00 horas, dando por iniciado el horario de invierno. Por su parte, en las Islas Canarias, a las 02.00 horas serán las 01.00 horas.

Con este cambio, al retrasar una hora los relojes dormiremos una hora más el 26 de octubre y los días comenzarán a anochecer bastante antes. El nuevo horario se mantendrá hasta el próximo marzo, cuando se adaptará de nuevo al verano. El cambio de hora en España, al igual que ocurre en otros países, se realiza dos veces al año para aprovechar al máximo las horas de luz solar y así ahorrar energía.

En nuestro país el horario de verano se adoptó por primera vez en 1918 por razones económicas, como consecuencia de la escasez de carbón provocada por la Primera Guerra Mundial y para armonizar el horario con el de los países vecinos.

