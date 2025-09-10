Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Centro comercial en Valencia.

Calendario de apertura de los centros comerciales en la Comunitat Valenciana en 2026

Estos son los once días no laborables que podrán abrir las grandes superficies

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:43

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado los once días festivos y domingos en los que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales durante 2026, tal y como marca la legislación autonómica.

De este modo, en la reunión, que ha presidido la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, el Observatorio ha aprobado por mayoría proponer a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo los siguientes 11 domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2026:

- Domingo 4 de enero: Campaña de Reyes

- Domingo 11 de enero: Rebajas de invierno

- Viernes 3 de abril: Viernes Santo

- Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua

- Domingo 5 de julio: Rebajas de verano

- Sábado 15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen

- Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Asimismo, para la campaña de Navidad se ha aprobado el 29 de noviembre y en diciembre los días 13, 20 y 27.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.

Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

