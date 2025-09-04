El próximo cambio de hora traerá el día más largo del año El cambio al horario de invierno es el preferido en Europa, aunque el debate ha quedado congelado

El próximo cambio de hora que pondrá fin al horario de verano traerá a España el día más largo del año. El horario de invierno entrará en vigor en la madrugada del domingo 26 de octubre (noche del sábado al domingo), cuando a las 3.00 serán las 2.00. El reloj se retrasará una hora, el día tendrá 25 horas de forma excepcional, se podrá dormir una hora más y llegarán los días más cortos y los anocheceres más tempranos.

El BOE publicó los cambios de hora que hay desde 2022 a 2026, pero esto no implica que los de ese año vayan a ser los últimos. Se publican solo los de 5 años por una normativa europea y, si no se adopta ninguna resolución que unifique o no el cambio horario, próximamente se publicará el listado de cambios de hora de 2027 a 2031. Y, de momento, el asunto sobre cambiar o no cambiar la hora y dejar solo un horario para todo el año está congelado.

¿Cambiar o no cambiar?

En 2019 llegó a haber una consulta en la que participaron 4,5 millones de europeos y el 90% votó a favor de que no hubiera cambios de hora. En ese momento el Parlamento dio un plazo de dos años para que los Estados miembros aportaran sus preferencias (cambiar de horario cada seis meses o no, y en el primer caso decidir si se mantenían en el horario de verano o en el de invierno), pero el asunto se enterró.

El covid desterró el cambio horario de las prioridades de los Estados y nunca más se volvió a hablar del tema. «La iniciativa se planteó, la Comisión respondió, el Parlamento Europeo hizo su trabajo, pero son los estados miembros los que no quieren avanzar. Ha quedado en nada», explicaba la europarlamentaria Izaskun Bilbao, que denuncia que «los países que forman de la CE no han querido abordarlo. No está en su agenda».

El horario más recomendable

El Parlamento maneja numerosos informes sobre qué es más idóneo, si cambiar o no cambiar. Una Comisión de Expertos concluyó el 20 de marzo de 2019 que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Y de momento no existe consenso.

El objetivo principal es lograr un ahorro energético, pero lo cierto es que muchos organismos cuestionan si se verdaderamente se cumple. «Es muy difícil elegir cual es el más recomendable», subraya Izaskun Bilbao, que sin embargo sí que detalla que «las personas consultadas abogaban por no hacer dos cambios estacionales al año». Es decir, que lo ideal es mantener un solo horario al año.

¿Y cuál es el mejor entonces? ¿Mantener el de verano o el de invierno? Izaskun sostiene que «no tiene sentido el origen por el que se estableció el cambio. Algunos expertos abogan por mantener el más cercano al horario solar, por aprovechar el horario solar al máximo. El horario de verano es alargar de forma artificial al día», argumenta, mostrando la predilección que existe por mantener el horario de invierno como el horario para todo el año. Es decir, que amanece y anochece antes.

¿Cuándo se tomará una decisión?

La propuesta del cambio de hora por lo tanto sigue en el limbo y no se adoptó en la pasada legislatura, que concluyó en 2024. De momento, el Gobierno español mantiene los cambios de hora que habrá hasta el año 2026 y si nada cambia