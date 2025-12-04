Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. INES BAUCELLS

La razón por la que los perros ladran a ciertas personas y a otras no

Los canes perciben señales que los humanos no detectan, lo que influye en su forma de reaccionar ante los demás

Mar Georga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:22

Comenta

Los perros, además de poseer un alto coeficiente emocional, son expertos en lenguaje no verbal. Los gestos, los olores, el comportamiento o incluso las feromonas entran en juego a la hora de juzgar a una persona.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Tal y como explica el Hospital Veterinario Asturias, HVA, los canes tienen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado, mucho mayor que el de los humanos. Es por ello que son incluso «capaces de oler los lugares dónde has estado (seguir tu rastro), y saber con qué personas has estado, incluso horas después».

Razones por las que los perros ladran a algunas personas

- Está captando un olor que asocia con algo negativo (lo que no quiere decir que esa persona oculte algo malo).

- Porque la persona -sea conocida o desconocida- lleva un objeto que consideran extraño, como por ejemplo un gorro.

- Los perros de caza tienen una mayor tendencia a ladrar porque tienen muy arraigado el instinto de indicar la presa por medio del ladrido.

Noticias relacionadas

Nace el turrón para perros, la tendencia que nadie vio venir

Nace el turrón para perros, la tendencia que nadie vio venir

Por qué tu gato te trepa y cómo conseguir que deje de hacerlo

Por qué tu gato te trepa y cómo conseguir que deje de hacerlo

¿Dónde está el pueblo de la serie 'Animal' de Netflix?

¿Dónde está el pueblo de la serie 'Animal' de Netflix?

- Por protección, siendo algunas razas mucho más protectoras que otras, como los perros guardianes.

- Por alegría, como por ejemplo cuando nos ven llegar a casa.

- Por miedo o inseguridad. Como explica Paraíso Mascota, «en muchos casos, fomentamos ese sentimiento sin saberlo. Cuando tiramos o tensamos la correa al ver a otro perro o persona, le estamos dando señales de alerta. En estos casos es importante el manejo firme y seguro».

- Porque quieren comunicar o alertar de algo.

- Por frustración, estrés o aburrimiento. «Si tu perro lleva una vida sedentaria, tiene poca actividad física y pocos retos mentales, es muy probable que entre en un estado de frustración por toda la energía acumulada. Esta energía terminará saliendo tarde o temprano. Si tu perro ladra prácticamente por cualquier cosa este puede ser tu caso», destaca Paraíso Mascota.

- Problemas de sociabilización, traumas o malas experiencias pasadas con personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La razón por la que los perros ladran a ciertas personas y a otras no

La razón por la que los perros ladran a ciertas personas y a otras no