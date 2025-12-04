La razón por la que los perros ladran a ciertas personas y a otras no Los canes perciben señales que los humanos no detectan, lo que influye en su forma de reaccionar ante los demás

Los perros, además de poseer un alto coeficiente emocional, son expertos en lenguaje no verbal. Los gestos, los olores, el comportamiento o incluso las feromonas entran en juego a la hora de juzgar a una persona.

Tal y como explica el Hospital Veterinario Asturias, HVA, los canes tienen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado, mucho mayor que el de los humanos. Es por ello que son incluso «capaces de oler los lugares dónde has estado (seguir tu rastro), y saber con qué personas has estado, incluso horas después».

Razones por las que los perros ladran a algunas personas

- Está captando un olor que asocia con algo negativo (lo que no quiere decir que esa persona oculte algo malo).

- Porque la persona -sea conocida o desconocida- lleva un objeto que consideran extraño, como por ejemplo un gorro.

- Los perros de caza tienen una mayor tendencia a ladrar porque tienen muy arraigado el instinto de indicar la presa por medio del ladrido.

- Por protección, siendo algunas razas mucho más protectoras que otras, como los perros guardianes.

- Por alegría, como por ejemplo cuando nos ven llegar a casa.

- Por miedo o inseguridad. Como explica Paraíso Mascota, «en muchos casos, fomentamos ese sentimiento sin saberlo. Cuando tiramos o tensamos la correa al ver a otro perro o persona, le estamos dando señales de alerta. En estos casos es importante el manejo firme y seguro».

- Porque quieren comunicar o alertar de algo.

- Por frustración, estrés o aburrimiento. «Si tu perro lleva una vida sedentaria, tiene poca actividad física y pocos retos mentales, es muy probable que entre en un estado de frustración por toda la energía acumulada. Esta energía terminará saliendo tarde o temprano. Si tu perro ladra prácticamente por cualquier cosa este puede ser tu caso», destaca Paraíso Mascota.

- Problemas de sociabilización, traumas o malas experiencias pasadas con personas.

