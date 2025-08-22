Un estudio demuestra el alto coeficiente emocional de los perros: son seres empáticos

Mar Georga Viernes, 22 de agosto 2025, 19:22 Comenta Compartir

Un estudio publicado por 'Science Alert' ha logrado demostrar que los perros poseen un alto nivel de inteligencia emocional. El documento concluye que estos fieles compañeros son capaces de reconocer rostros, interpretar emociones humanas y responder de manera empática a las distintas situaciones que perciben a su alrededor.

Todos estos procesos los llevan a cabo mediante el uso de sus sentidos: el olfato, el oído y la vista. Pero también corresponde a un largo proceso de domesticación que ha sido moldeado con el paso de los siglos. Un proceso evolutivo que ha desembocado en modificaciones en su estructura cerebral. Esto es así porque al realizar las mismas pruebas entre canes y lobos, detectaron que estos segundos no respondían de la misma manera en las áreas relacionadas con la emoción.

Los resultados del estudio corroboran el vínculo emocional entre humanos y perros

En las pruebas de dicho estudio, ante el llanto o la risa de un humano, la corteza auditiva de los perros se activaba, lo que demostraba reacciones humanas como la preocupación o felicidad. La investigación también reveló que su corteza temporal posee áreas específicas sensibles a la voz, lo que se asemeja al procesamiento de sonidos en el cerebro humano.

Por su parte, el nivel de visión y la memoria de los canes es mucho mayor de lo que se les ha atribuido tradicionalmente, ya que la mayoría demostraron ser capaces de reconocer rostros a través de imágenes. Al identificar a ciertas personas, sus centros de recompensa y emoción se activaban.

Siguiendo con el sentido de la vista, cabe añadir que al realizarse un contacto visual entre un perro y un humano, ambos experimentaban una liberación de oxitocina, la conocida como la hormona del amor. Lo que refuerza el vínculo entre las personas y los perros, considerados estos últimos como los mejores amigos del hombre.

Por último, se ha detectado un fenómeno conocido como el contagio emocional, según el cual los canes reflejan las emociones de sus dueños, algo que ya se ha podido documentar en investigaciones pasadas. Cuando los animales han sido expuestos a olores corporales de sus dueños, en fases de miedo o temor, los perros mostraban signos de estrés. Aunque curiosamente esto no ha ocurrido con los olores asociados a la felicidad.