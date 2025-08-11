Los 5 consejos de una veterinaria para proteger a tu perro en la playa y evitar golpes de calor Pasar el día junto a nuestros canes es el plan perfecto para disfrutar del verano, pero requiere de medidas de seguridad adicionales

Mar Georga Lunes, 11 de agosto 2025, 01:34 Comenta Compartir

La veterinaria María VetiCan nos ofrece una serie de consejos para el cuidado de nuestras mascotas a través de la red social de TikTok. Con estas cinco medidas de seguridad podremos garantizar la protección de nuestros amigos peludos a lo largo de una jornada en la playa. Los golpes de calor, la deshidratación y las irritaciones en la piel o en las almohadillas de las patas son algunas de las molestias más comunes que pueden afectar al bienestar de los perros.

1. Hidratación constante

No hay que esperar a que el perro muestre signos de estar sediento para ofrecerle agua, lo recomendable es que el animal tenga el bebedero a su disposición siempre que lo necesite. De otro modo, el can podría beber agua salada del mar por instinto. «Llévale mucha agua fresca, el calor y beber agua de mar puede deshidratarle muy rápidamente», explica la veterinaria. A lo que añade: «De hecho, si ha bebido agua salada, lo más probable es que tenga algún vómito y diarrea líquida mientras estáis allí, es normal».

2. Sombras para prevenir los golpes de calor

Al igual que sucede con el agua fresca, también es importante que el animal tenga un trozo de sombra a su disposición siempre que quiera. Con el uso de una sombrilla podremos ofrecerle un espacio donde no golpeen los rayos del sol, previniendo posibles golpes de calor. Asimismo, María VetiCan explica que los perros de pelaje oscuro o razas braquicéfalas (de hocico corto) tienen mayores probabilidades de sufrir una insolación.

3. Protección solar y de las almohadillas de las patas

Al igual que nos sucede a nosotros en las plantas de los pies, los perros también pueden quemarse las almohadillas de las patas por culpa del calor de la arena. La especialista recomienda que compremos protectores para sus almohadillas y que los utilicemos en nuestra escapada a la playa. «Proteger su cuerpo con protectores de almohadillas para que no se queme con la arena y con protector solar en las zonas de piel más expuestas al sol». Por su parte, cabe tener especial cuidado con aquellos canes de nariz u orejas rosadas, ya que son especialmente sensibles a las quemaduras solares. La veterinaria señala que administremos crema solar en aquellas partes de su cuerpo que estén más expuestas al sol debido a la falta de pelaje.

4. Supervisión al entrar en el agua y chaleco salvavidas

El baño es una actividad con la que hay que estar especialmente alerta. La profesional veterinaria explica: «No asumas que todos los perros saben nadar bien. Eso no es cierto. Así que siempre atento cuando esté en el agua y si por alguna razón le cuesta, plantéate ponerle un chaleco salvavidas». Es más, algunas razas pueden llegar a presentar dificultades naturales en el agua debido a su fisonomía o peso corporal. Es por ello que los dueños deben supervisar a sus animales en todo momento, pero especialmente cuando se bañan.

5. Limpieza al final de la jornada para evitar irritaciones

Por último, la veterinaria aconseja que al finalizar el día en la playa nos cercioremos de que no quedan restos de arena y de agua salada en el cuerpo y en el pelaje del perro. «Una vez terminado el día de playa, aclárale muy bien para limpiar toda la arena y la sal. Si lo dejas así, podrías provocarle dermatitis», señala. Con estos cinco consejos nos aseguraremos de disfrutar de un magnífico día en la playa con nuestros amigos peludos con total seguridad.