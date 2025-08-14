Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer refresca a su perro en el parque de Cabecera. Ivan Arlandis

Alan Peiró, adiestrador canino desmonta el mito de los paseos con tu perro: «No es caminar por caminar»

El experto ofrece una serie de consejos para llevar a cabo un paseo con nuestro perro de manera correcta, asegurando su bienestar emocional

Mar Georga

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:24

El experto en comportamiento animal Alan Peiró desmiente con rotundidad que los paseos con los canes, cuanto más largos, mejor. El adiestrador canino explica, a través de su canal de TikTok, que el valor de un paseo no se mide en minutos o kilómetros recorridos, sino en la calidad de ese recorrido. Y para ofrecer un paseo adecuado el animal debe tener la libertad suficiente como para detenerse, explorar y oler su alrededor.

«Muchas personas creen que cuanto más largo es el paseo y más camina el perro, mejor», señala Peiró, «pero la clave no está en la duración, sino en cómo vive tu perro ese paseo». Una caminata de 15 minutos que incluya momentos de libertad, exploración olfativa, calma e interacción social puede ser mucho más satisfactoria para el animal que un largo paseo de una hora pero sin paradas ni estímulos. Los paseos deben adaptarse al ritmo del perro y fomentar la exploración para que estos lleguen a ser realmente enriquecedores.

@adiestramiento_n.humedas Paseo corto vs. paseo largo👇🏼🐶 Un paseo de 20 minutos con libertad para oler, explorar, detenerse y tomar su tiempo… puede ser más enriquecedor que una caminata larga sin pausas❌ El olfato es su forma de leer el mundo. De procesar, calmarse y sentirse seguro. Si le niegas eso, el paseo pierde sentido⚠️ Más que caminar por caminar, deja que tu perro viva el mundo a su ritmo✅ #paseosdecalidad #perrosolfateando #bienestaremocional #perrosfelices #educacioncanina #nariceshúmedas ♬ sonido original - Adiestramiento N.Húmedas.

«Un perro que camina sin oler, sin explorar, sin libertad de movimiento, no está disfrutando: solo está obedeciendo una ruta», advierte el adiestrador. Además, el experto recuerda que el olfato es la principal fuente de información de un perro: «El olfato les permite calmarse, hasta sentirse seguros». A través de su olfato, los canes entienden su entorno y detectan la presencia de agentes externos. Es por ello que un paseo tranquilo que les permita detenerse a olfatear con calma puede llegar a tener un gran impacto en su salud mental y emocional. «Cambia el chip», concluye Peiró. «No es caminar por caminar, es salir a vivir el mundo a su ritmo».

