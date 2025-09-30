Baruch Correa, entrenador canino: "Te enseño 3 pasos para que tu perro deje de morder las cosas" El experto ha compartido un método sencillo y rápido para evitar que las mascotas destrocen los objetos y los muebles en casa

Mar Georga Martes, 30 de septiembre 2025

Que un perro muerda los zapatos o cualquier otro objeto que encuentre por casa es uno de los problemas más comunes en la convivencia con las mascotas.

Esto suele ocurrir cuando son más jóvenes y todavía les están creciendo los dientes, ya que puede aliviar el dolor que sufren durante el cambio de las piezas (entre los 3 y 6 meses). Pero también puede deberse a otras razones, como aburrimiento, exceso de energía o estrés.

No obstante, lejos de castigarles o enfadarse con ellos, el adiestrador canino Baruch Correa nos muestra un método sencillo y práctico para corregir, poco a poco, esta conducta. Con tan solo tres pasos, cualquier persona podrá aplicar estos consejos, y evitar mayores daños en el mobiliario.

Paso 1: Desviar la atención hacia un juguete

El adiestrador canino explica que el perro necesita de un juguete atractivo, como un Kong o un mordedor. Este será el que utilicemos para crear una rutina de juegos y ejercicios. Es importante que cuando lo lancemos y nuestro amigo peludo lo atrape le felicitemos, para reforzar ese comportamiento. "Lo que tienes que hacer es explotar su instinto de presa", destaca.

Paso 2: Convertir el juguete en lo más divertido

Además de jugar a tirar el juguete para que lo recoja, también debemos de enseñarle a jugar con él mordiéndolo. ¿Cómo? Ofreciéndoselo para que lo muerda, pero sin dejar de soltarlo, e ir tirando suavemente del objeto y apremiándolo mientre lo agarra con la boca, generando de este modo una asociación positiva.

Paso 3: Enseñar a discriminar objetos

El tercer consejo es también el más relevante. Consiste en presentarle al perro una serie de objetos, junto a su juguete, y enseñarle que con uno puede jugar mientras que con el resto no. Puedes colocar en el suelo los objetos de la casa que suele morder, y mientras tanto jugar con su juguete.

Si nuestra mascota se acerca al resto de objetos, le mostraremos que con esos no puede jugar. "De esta manera, tu perro va a aprender que su juguete es para jugar y que el resto es para ignorar", concluye Baruch Correa.