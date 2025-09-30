Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 105.000 euros para tres acertantes
Dos perros juegan en la playa. EFE/Paco Paredes

Baruch Correa, entrenador canino: "Te enseño 3 pasos para que tu perro deje de morder las cosas"

El experto ha compartido un método sencillo y rápido para evitar que las mascotas destrocen los objetos y los muebles en casa

Mar Georga

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:49

Que un perro muerda los zapatos o cualquier otro objeto que encuentre por casa es uno de los problemas más comunes en la convivencia con las mascotas.

Esto suele ocurrir cuando son más jóvenes y todavía les están creciendo los dientes, ya que puede aliviar el dolor que sufren durante el cambio de las piezas (entre los 3 y 6 meses). Pero también puede deberse a otras razones, como aburrimiento, exceso de energía o estrés.

No obstante, lejos de castigarles o enfadarse con ellos, el adiestrador canino Baruch Correa nos muestra un método sencillo y práctico para corregir, poco a poco, esta conducta. Con tan solo tres pasos, cualquier persona podrá aplicar estos consejos, y evitar mayores daños en el mobiliario.

Noticias relacionadas

Cómo saludar a un perro de manera correcta: "La mano siempre por debajo del hocico"

Cómo saludar a un perro de manera correcta: "La mano siempre por debajo del hocico"

Un estudio demuestra el alto coeficiente emocional de los perros: son seres empáticos

Un estudio demuestra el alto coeficiente emocional de los perros: son seres empáticos

Paso 1: Desviar la atención hacia un juguete

El adiestrador canino explica que el perro necesita de un juguete atractivo, como un Kong o un mordedor. Este será el que utilicemos para crear una rutina de juegos y ejercicios. Es importante que cuando lo lancemos y nuestro amigo peludo lo atrape le felicitemos, para reforzar ese comportamiento. "Lo que tienes que hacer es explotar su instinto de presa", destaca.

Paso 2: Convertir el juguete en lo más divertido

Además de jugar a tirar el juguete para que lo recoja, también debemos de enseñarle a jugar con él mordiéndolo. ¿Cómo? Ofreciéndoselo para que lo muerda, pero sin dejar de soltarlo, e ir tirando suavemente del objeto y apremiándolo mientre lo agarra con la boca, generando de este modo una asociación positiva.

@baruchcorrea ¡Con esto tu perro ya no morderá todas tus cosas! 👏🏻🐶 Y si quieres que que te ayude a entrenar a tu perro dale clic sl enlace de mi biografia ✅ #perro #perritos #perrosadiestrados #entrenadorcanino #entrenamientocanino #tipsdeperros #adistradorcanino #adistramientocanino #perrofeliz #perromuerdecosas ♬ sonido original - Baruch Correa

Paso 3: Enseñar a discriminar objetos

El tercer consejo es también el más relevante. Consiste en presentarle al perro una serie de objetos, junto a su juguete, y enseñarle que con uno puede jugar mientras que con el resto no. Puedes colocar en el suelo los objetos de la casa que suele morder, y mientras tanto jugar con su juguete.

Si nuestra mascota se acerca al resto de objetos, le mostraremos que con esos no puede jugar. "De esta manera, tu perro va a aprender que su juguete es para jugar y que el resto es para ignorar", concluye Baruch Correa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  6. 6 «Señor ministro, usted es imbécil»
  7. 7 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  8. 8 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  9. 9 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  10. 10 Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Baruch Correa, entrenador canino: "Te enseño 3 pasos para que tu perro deje de morder las cosas"

Baruch Correa, entrenador canino: &quot;Te enseño 3 pasos para que tu perro deje de morder las cosas&quot;