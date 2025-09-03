Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cómo saludar a un perro de manera correcta: "La mano siempre por debajo del hocico"

El adiestrador Alan Peiró explica que no todos los canes quieren ser acariciados

Mar Georga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:14

Acercarse a un perro que no conocemos de manera incorrecta puede acabar, en el mejor de los casos, en un susto, y en el peor, en un accidente. No hay que olvidar que los canes son animales que se rigen por instintos, y que no dudarán en defenderse si se sienten atacados o agobiados. Es por ello que el adiestrador canino Alan Peiró ofrece una serie de pautas para que cualquier persona pueda acercarse a un perro con seguridad.

Es importante acercarse de manera tranquila y pausada, sin movimientos bruscos. A la hora de saludar al can, lo recomendable es hacerlo "con la palma de la mano hacia abajo y siempre por debajo del hocico". El objetivo es que, sin llegar a tocarlo, el perro pueda oler nuestra mano. Si el animal muestra signos de estar tranquilo y de querer ser acariciado, entonces sí que podremos acariciarle el cuello.

El adiestrador explicaba, de esta manera, este truco a un grupo de niños: "Si a usted alguien le viene a saludar y en vez de tenderle la mano en línea recta, a la altura del pecho que es más o menos donde los humanos nos damos la mano, le saluda con la mano por encima de su cabeza. ¿Cuál va a ser su reacción? '¿Este qué quiere? ¿Qué estás haciendo?' ¿Por qué creemos que con el perro va a ser diferente? Con el perro pasa exactamente lo mismo".

