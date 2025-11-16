Nace el turrón para perros, la tendencia que nadie vio venir El Lobo lanza esta Navidad una línea de productos aptos para mascotas

Nacho Ortega Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:45

Los clásicos turrones blando, duro y de chocolate dieron paso hace ya muchos años a una variedad mucho más amplia que se ha ido llenando de sabor a pistacho, caramelo, cremas variadas o incluso mermeladas. Y desde este año no solo las personas podrán disfrutarlos. Turrones El Lobo, una de las marcas más emblemáticas del turrón español, ha lanzado su primera colección de «turrones» y polvorones especialmente formulados para perros, elaborados con ingredientes naturales y avalados por veterinarios.

La compañía alicantina busca así rendir homenaje a ese vínculo que une a las familias con sus animales. «Cada lametón, cada paseo y cada mirada de complicidad merecen un pequeño guiño», explican desde la marca. Y ese gesto llega en forma de tres productos pensados para convertirse en el capricho perfecto de estas fiestas —o de cualquier día del año— para los compañeros de cuatro patas.

Polvorones de arroz, un clásico reinventado

El primer lanzamiento son unos polvorones de arroz para perros, elaborados sin azúcares añadidos y con una textura crujiente diseñada para resultar segura y apetecible. La marca destaca que es un premio «para compartir momentos únicos», especialmente pensado para que ningún miembro de la familia se quede fuera durante las celebraciones.

Turrón crunchy de coco

La novedad más llamativa es el turrón crunchy de coco, con auténtico coco y una textura que cruje al morder, algo que —según la marca— encanta a los perros. El Lobo lo presenta como un detalle perfecto para sorprender o para añadir un gesto de cariño en la rutina diaria del animal.

Turrón crunchy de zanahoria

La gama se completa con un turrón crunchy de zanahoria, elaborado con zanahoria natural y sin azúcares añadidos. Pensado como premio diario o como un pequeño homenaje, quiere convertirse en ese «capricho responsable» que muchos cuidadores buscan.

El lanzamiento llega en pleno auge del sector de productos premium para mascotas en España, donde el gasto por animal no deja de crecer.

