Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal

Nace el turrón para perros, la tendencia que nadie vio venir

El Lobo lanza esta Navidad una línea de productos aptos para mascotas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Los clásicos turrones blando, duro y de chocolate dieron paso hace ya muchos años a una variedad mucho más amplia que se ha ido llenando de sabor a pistacho, caramelo, cremas variadas o incluso mermeladas. Y desde este año no solo las personas podrán disfrutarlos. Turrones El Lobo, una de las marcas más emblemáticas del turrón español, ha lanzado su primera colección de «turrones» y polvorones especialmente formulados para perros, elaborados con ingredientes naturales y avalados por veterinarios.

La compañía alicantina busca así rendir homenaje a ese vínculo que une a las familias con sus animales. «Cada lametón, cada paseo y cada mirada de complicidad merecen un pequeño guiño», explican desde la marca. Y ese gesto llega en forma de tres productos pensados para convertirse en el capricho perfecto de estas fiestas —o de cualquier día del año— para los compañeros de cuatro patas.

Polvorones de arroz, un clásico reinventado

El primer lanzamiento son unos polvorones de arroz para perros, elaborados sin azúcares añadidos y con una textura crujiente diseñada para resultar segura y apetecible. La marca destaca que es un premio «para compartir momentos únicos», especialmente pensado para que ningún miembro de la familia se quede fuera durante las celebraciones.

Turrón crunchy de coco

La novedad más llamativa es el turrón crunchy de coco, con auténtico coco y una textura que cruje al morder, algo que —según la marca— encanta a los perros. El Lobo lo presenta como un detalle perfecto para sorprender o para añadir un gesto de cariño en la rutina diaria del animal.

Noticias relacionadas

Quién hace el turrón de Mercadona esta Navidad

Quién hace el turrón de Mercadona esta Navidad

El anuncio más dulce de la Navidad nace en Valencia

El anuncio más dulce de la Navidad nace en Valencia

Turrón crunchy de zanahoria

La gama se completa con un turrón crunchy de zanahoria, elaborado con zanahoria natural y sin azúcares añadidos. Pensado como premio diario o como un pequeño homenaje, quiere convertirse en ese «capricho responsable» que muchos cuidadores buscan.

El lanzamiento llega en pleno auge del sector de productos premium para mascotas en España, donde el gasto por animal no deja de crecer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  5. 5 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  8. 8 Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  10. 10

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nace el turrón para perros, la tendencia que nadie vio venir

Nace el turrón para perros, la tendencia que nadie vio venir