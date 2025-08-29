Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Josefina Toscano, podóloga: "Hay mucha patología de rodilla cuyo origen está en los pies"

La clave para prevenir molestias en las articulaciones de las rodillas podría ser más sencilla de lo que parece

Mar Georga

Viernes, 29 de agosto 2025, 01:04

Cuando se camina, el paso debe ser firme y flexible, para así poder amortiguar el impacto. Esto es así porque la firmeza y el correcto funcionamiento del pie resulta clave para proporcionar estabilidad al resto del cuerpo. De otro modo, cuando el arco plantar pierde firmeza, la carga se reparte de forma desequilibrada a otras articulaciones como la rodilla o la cadera, las cuales deben compensar ese déficit, lo que desemboca en molestias y lesiones.

Tal y como explica la podóloga Josefina Toscano en una entrevista a 'BBC', "hay mucha patología de rodilla cuyo origen no está en la rodilla, sino en la falta de funcionalidad y estabilidad del pie". Lo que significa que condiciones como la sobrepronación -cuando el pie se inclina en exceso hacia dentro y arrastra a la rodilla-, pueden provocar dolores y cuadros cínicos relacionados con la rodilla, la cadera y la zona lumbar.

Para la especialista, mantener un pie fuerte y estable es clave para prevenir este tipo de patologías de la rodilla. Uno de los consejos para prevenir el dolor de rodillas es el de utilizar calzado adecuado, uno que respete la forma natural del pie y permita libertad de movimiento. Asimismo, si se sufren ciertas condiciones en los pies, los pacientes deberán de utilizar zapatos que adaptados a este, como por ejemplo un calzado con amortiguación en los casos de pies hiperinestables.

