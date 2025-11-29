Jordi Segués, formador en marketing y ventas: «Aprende a decir que no, sin justificarte y sin pedir disculpas»
Explica cómo rechazar una invitación de forma directa y elegante
Mar Georga
Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:23
Jordi Segués acumula millones de seguidores en sus redes sociales gracias a sus vídeos dedicados al desarrollo personal. El ingeniero en telecomunicaciones reconvertido al marketing también trata temas como las ventas, la marca personal y los modelos de negocio de manera recurrente.
Nos han hecho creer que tenemos que pedir disculpas o sentirnos mal por negarnos a hacer algo que no queremos
En uno de sus últimos vídeos, el formador en marketing ha ofrecido una serie de consejos para que el oyente aprenda a decir que 'no'. Un acto aparentemente sencillo, pero que por desgracia un gran número de personas son incapaces de realizar, como ocurre por ejemplo con las personalidades complacientes, como explica el psicólogo Nicolás Salcedo en otro vídeo.
Para el experto en ventas, la palabra 'no' adquiere una gran relevancia en el día día. «Aprende a decir que no sin dar explicaciones. 'No, no, gracias'», comienza. Asegura que la sociedad nos hace creer que lo normal es acompañar esa respuesta negativa de una justificación: es normal sentir «la presión social de justificarte o pedir disculpas porque crees que eso es la educación».
Si tratamos de justificarnos, convertimos esa negativa en una negociación
No obstante, esto no debería ser así, dado que tenemos derecho a dar nuestra opinión y a no ceder ante peticiones, sean cuales sean. «El problema es que si empiezas a justificarte, abres puertas a que la otra persona valore si tu justificación es válida o no y entras en una negociación», defiende.
Noticias relacionadas
A lo que añade: «Si no quieres, simplemente di: 'No podré ir. Muchas gracias por pensar en mí'. Ni más ni menos. Simple y elegante, sin justificaciones. 'No, gracias'», concluye. Se trata de un mensaje muy simple y que puede parecer fácil de llevar a cabo, pero lo cierto es que un gran número de personas anteponen el bienestar de otros antes que el suyo propio. Es por ello que el experto en desarrollo personal ha aprovechado para transmitir este mensaje en pro del individualismo.