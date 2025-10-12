Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«Ser una persona complaciente no es bondad, es supervivencia»: Nicolás Salcedo, psicólogo

El experto explica que algunos patrones de comportamiento que parecen positivos esconden una historia más profunda

Mar Georga

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:19

Dificultad para decir que 'no', tendencia a pedir disculpas y asumir la culpa de todo, modificar la personalidad y los gustos propios con el objetivo de adaptarlos a las personas o grupos, necesidad extrema de agradar, sacrificio de las propias necesidades y bienestar, requerimiento de la validación de los demás... Todas estas son conductas que llevan a cabo las personas complacientes, es decir, aquellas que sienten una necesidad de satisfacer los deseos de los demás.

No obstante, esta característica de la personalidad, lejos de ser una virtud, es un mecanismo de supervivencia que ha sido aprendido desde la niñez, como explica el psicólogo Nicolás Salcedo. «Cuando creces en una casa donde el estado emocional de tus padres determina el ambiente, aprendes a anticipar gestos, silencios o enfados para evitar problemas», explica. Son personas que durante su infancia tuvieron que hacerse responsables del bienestar de sus familiares antes que del suyo propio.

@nico_salcedo_psicologia La complacencia no es bondad, es un mecanismo de defensa #eyeproject #psicologia #inteligenciaemocional #dependenciaemocional #apegoansioso ♬ original sound - Nicolás Salcedo Psicología 🧠

La terapia con un psicólogo busca precisamente romper esta cadena e identificar los patrones de comportamiento que suceden a este rasgo de la personalidad. Las personas que lo sufren tienden a descuidar sus propias emociones y necesidades en aras de los demás, lo que produce que vayan acumulando sus sentimientos en su interior, hasta que un día inevitablemente explotan. «Sé que callar puede parecer cómodo para mantener la paz, pero hay que preguntarse la paz de quién estamos cuidando. Porque rara vez es la nuestra», concluye el psicólogo.

