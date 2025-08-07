Álvaro Bilbao, psicólogo: «Tus hijos no se van a cuidar como tú les cuidaste, sino como te vieron cuidarte a ti» El experto explica que para poder ser responsables con los más pequeños de la casa primero es necesario ser indulgentes con nosotros mismos

Mar Georga Jueves, 7 de agosto 2025, 01:23

«Es lo que tiene ser padre. Duermo poco, trabajo mucho y aprovecho todo el tiempo para jugar con ellos. Hay días como hoy que ni me da tiempo a comer». Así comienza el vídeo de TikTok de Álvaro Bilbao, quien interpreta a un padre exhausto. «Lo importante ahora no soy yo, sino ellos», se justifica el padre, quien no logra entender que, precisamente, debería de cuidarse más y descansar, para dar un buen ejemplo a sus hijos.

El psicólogo Álvaro Bilbao explica que cuando crezcan nuestros hijos cuidarán de ellos mismos de la misma forma que nosotros como padres nos hemos cuidamos a nosotros. Por ello, es de crucial importancia mantener unos buenos niveles de descanso y de ocio, para así poder regular las emociones y sufrir menos estrés. Como explica el psicólogo: «Aunque para ti ellos sean lo más importante, tus hijos no se van a cuidar el día de mañana como tú les cuidaste cuando eran niños, sino como ellos te vieron cuidarte a ti».

Es más, Bilbao explica que la falta de descanso puede acarrear consecuencias contraproducentes, como el estrés crónico, una mayor dificultad para gestionar las emociones y ataques de ira o de llantos. Cuando los hijos crezcan y tomen las riendas de su vida, ellos se fijarán en nosotros y seguirán nuestros pasos. Es por ello que la clave reside en predicar con el ejemplo siendo más benevolentes con nosotros mismos, ya que como padres somos el lienzo sobre el que nuestros hijos se dibujarán en el futuro.