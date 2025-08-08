Las 5 frases que indican que tienes una inteligencia emocional superior a la media Las personas emocionalmente inteligentes no se limitan a responder con cortesía sino que sus palabras son fruto de la meditación

La doctora en psicología Ana María Sepe explica que existen dos tipos de inteligencia. La primera, la racional, permite comprender las cosas que son tangibles. La segunda, que es la emocional, facilita el análisis de los complejos mecanismos que comprenden a las emociones humanas, además de los sentimientos, tanto los propios como los de los demás, y en base a todo esto posibilita que las personas actúen en consecuencia. No obstante, el comportamiento de una persona depende, en todo caso, de la combinación entre ambos tipos de inteligencia, como explica el psicólogo Daniel Goleman.

Las personas que poseen un alto índice de inteligencia emocional suelen contar con las siguientes características: amabilidad, disposición a ayudar a los demás, empatía, humildad, ironía y carisma. Asimismo, tienen una gran capacidad de observación, comprensión, análisis y gestión de las emociones humanas. Es por ello que la doctora en psicología afirma que las siguientes frases demuestran que el interlocutor posee un gran intelecto emocional.

Las 5 frases que indican un alto grado de inteligencia emocional

1. «¿Podrías contarme más?». En palabras de Ana María Sepe, «las personas con falta de autoconciencia se preocupan únicamente por sus propios pensamientos y opiniones». En cambio, las personas inteligentes emocionalmente tienen una mayor capacidad de comunicarse con los demás, animando a otras personas a que expresen sus sentimientos y experiencias. Se interesan de manera genuina por las historias que pueden contar otras personas, no solo por las suyas propias.

2. «Te escucho». Saber escuchar es una cualidad clave de las personas empáticas y de aquellas que profundizan en sus relaciones interpersonales. «Escuchar implica reconocer y aceptar a la otra persona como tal, valorando y reconociendo su dignidad. Escuchar también significa comprender las emociones de la otra persona y lo que no se dice», explica la psicóloga.

3. «Entiendo lo que dices, pero…». La capacidad de actuar con asertividad también es un rasgo que poseen aquellas personas con un alto índice de inteligencia emocional. La doctora explica que: «Si no estás de acuerdo con alguien, exprésalo con amabilidad y sin confrontación. El objetivo es facilitar el logro de una solución mutuamente aceptable». También denota que han escuchado los argumentos del otro y que ofrecen una respuesta fruto de la reflexión.

4. «¿Cómo te sientes?». Las personas inteligentes tienen una gran capacidad de observación, lo que les permite darse cuenta de ciertos detalles que para otros pueden pasar desapercibidos. Se trata de prestar atención y de interesarse por los sentimientos de los demás, y es que el ser humano necesita sentirse escuchado y respetado.

5. «No lo entiendo. ¿Podrías explicarme el problema?». Por último, las personas emocionalmente inteligentes tratan de comprender las situaciones, así como las razones que se esconden detrás de lo que ocurre. En lugar de reaccionar de manera negativa ante los problemas de los demás, estas intentan empatizar, y los invitan a compartir sus pensamientos e inquietudes. También se pueden utilizar oraciones similares como «¿Puedes aclararlo?» o «Lo que entiendo es que [...]. ¿Es correcto?».

