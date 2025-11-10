Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Dispatch'.

El videojuego narrativo de superhéroes que ha conquistado al público: 1 millón de copias en 10 días

En este título indie de formato interactivo, el protagonista es interpretado por Aaron Paul ('Breaking Bad')

Mar Georga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El furor que está causando 'Dispatch' ha sorprendido incluso a sus propios creadores. Este videojuego indie desarrollado por AdHoc Studio -fundado por veteranos de la industria de Telltale Games, Ubisoft y Night School Studio- ha superado el millón de copias vendidas en tan solo 10 días, desde su lanzamiento el 22 de octubre.

Disponible en PlayStation 5 y PC, 'Dispatch' combina la aventura narrativa con la toma de decisiones. Todo ello con un toque de humor y personajes carismáticos, entre los que se encuentran Robert Robertson, su protagonista, y un elenco de superhéroes. También destaca su cuidada animación y su historia, definida como «una comedia de oficina superhéroes».

'Dispatch': Un reparto de lujo y un formato original que engancha

Desde la cuenta oficial del estudio, los desarrolladores han celebrado el éxito con humor: «Dos días. 80 millones de copias vendidas. Hubiera sido agradable. Vendimos un millón en 10 días. Sigue estando bastante bien». El proyecto ha logrado debutar con excelentes críticas, alcanzando una puntuación de 84/100 en Metacritic gracias a su original premisa, su animación y su potente narrativa.

El protagonista, Robert Robertson, es interpretado por Aaron Paul, recordado por su papel como Jesse Pinkman en Breaking Bad. Entre el reparto también se encuentran Jeffrey Wright ('Westworld'), Erin Yvette ('The Wolf Among Us'), Laura Bailey ('La leyenda de Vox Machina'). Así como los creadores de contenido MoistCr1tikal y Jacksepticeye. Una combinación que ha elevado el nivel interpretativo del juego y lo ha convertido en una experiencia casi cinematográfica.

Ya están disponibles los primeros seis episodios, mientras que los capítulos 7 y 8 se estrenarán el 12 de noviembre. Con esta estructura episódica -una fórmula que parece repetirse cada vez más en el mundo del entretenimiento-, AdHoc Studio pretende mantener el interés de la comunidad, que ya espera con entusiasmo el desenlace de la historia.

En una era dominada por títulos de gran presupuesto, 'Dispatch' demuestra que el talento, la narrativa y la creatividad siguen siendo las armas más poderosas de los estudios independientes.

