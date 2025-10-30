Aprender historia a través de los videojuegos: 'GTA' como asignatura en la universidad El profesor Tore Olsson defiende que estas creaciones artísticas, además de crear mundos ficticios, influyen en cómo los jugadores entienden las épocas pasadas

Mar Georga Jueves, 30 de octubre 2025, 14:48

Tore Olsson, profesor de historia en la Universidad de Tennessee, hace uso de la gamificación -técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo- para impartir clases a sus alumnos. Su idea es clara y concisa: los videojuegos pueden servir como herramienta para conocer eventos históricos pasados. Eso es exactamente lo que ocurre con 'Red Dead Redemption' y 'Grand Theft Auto'. Se trata de dos títulos que se desarrollan bajo el trasfondo de dos épocas clave en la cultura estadounidense: el Salvaje Oeste y finales del siglo XX.

Para el docente, la obra de 'Grand Theft Auto' resulta la oportunidad perfecta para analizar la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde el año 1980 hasta la actualidad. «Los juegos ofrecen una ventana a fenómenos como la desigualdad, la inmigración, el capitalismo o la polarización mediática», defiende. El profesor considera que las escenas de violencia propias de la saga de videojuegos 'GTA' son en realidad una representación satírica de la brutalidad que padece el país.

Es por ello que, tras el éxito de su libro 'La historia de Red Dead: un videojuego, una obsesión y el pasado violento de Estados Unidos', ambientado entre 1870 y 1920, Tore Olsson ha presentado su curso universitario titulado 'Grand Theft America: La historia de Estados Unidos desde 1980 a través de los videojuegos GTA'. Se trata de una revisión narrativa de los títulos de Rockstar bajo una perspectiva académica. Aporta un contexto histórico a los hechos narrativos, a la par que desmiente y verifica qué eventos ocurrieron en el pasado y cómo se produjeron.

El curso de 'GTA' hará un repaso y análisis de entregas como 'Vice City' (ambientada en los años 80), 'San Andreas' (1992) y 'Liberty City Stories' (1998). A modo de apoyo visual, el académico Tore Olsson proyectará fragmentos de los videojuegos y de sus partidas en las clases, a partir de las cuales ilustrará acontecimientos como los disturbios de 1992 en Los Ángeles, el auge del narcotráfico, la globalización industrial o la evolución de los medios de comunicación.

De este modo, el profesor consigue captar la atención del alumnado gracias a sus métodos innovadores que utilizan la gamificación como técnica de aprendizaje.