'Dragon Ball'.

'Dragon Ball' presenta un nuevo videojuego por su 40 aniversario

Bandai Namco comunicará en enero el siguiente juego de la saga, destinado a consolas y PC

Mar Georga

Martes, 21 de octubre 2025, 00:31

El próximo 25 de enero Bandai Namco presentará un nuevo videojuego de 'Dragon Ball'. Para ello, aprovechará el evento 'Genkidamatsuri', que se celebrará en Chiba (Japón) con motivo del 40.º aniversario de la saga de Akira Toriyama. El anuncio tendrá lugar durante el segmento titulado «Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!».

Bandai Namco anuncia un nuevo videojuego de Dragon Ball para 2026

Además del anuncio de un nuevo juego -información que ha sido confirmada por la propia cuenta de 'Dragon Ball Games' a través de X-, los responsables anunciarán otra novedades. Se trata de un evento clave que arrojará luz sobre el futuro de la franquicia.

El acontecimiento 'Genkidamatsuri' también incluirá un catálogo de actividades para los fans. Una charla con la actriz Masako Nozawa (quien es la voz japonesa de Goku) y con el compositor Hironobu Kageyama -conocido por sus canciones para series de anime, entre las que se incluyen 'Dragon Ball Z' y 'Transformers: The Headmasters'.

¿Será una secuela de 'Dragon Ball Fighter Z', 'Kakarot' o 'Xenoverse'? ¿Otro título de lucha o algo nuevo?

El anuncio se producirá a través de X el próximo 25 de enero a las 03:00 horas de la madrugada, hora española. En Japón estará programado para las 11:00 de la mañana. A pesar de que Bandai no ha dado pistas sobre qué videojuego será, los usuarios especulan que podría tratarse de un nuevo 'Dragon Ball Fighter Z', de una secuela de 'Kakarot', o quizá de un 'Xenoverse 3'.

