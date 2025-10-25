Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maomao. 'Los Diarios de la Boticaria'

TOHO Animation anuncia nueva película y temporada de 'Los Diarios de la Boticaria'

Se trata de uno de los animes más comentados y seguidos de este año

Mar Georga

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:07

Comenta

Buenas noticias para todos los seguidores de 'Los Diarios de la Boticaria', la adaptación televisiva de las novelas de Natsu Hyūga. El estudio japonés TOHO Animation sorprende a los fans al anunciar no solo la tercera temporada del anime, sino también una película inédita que ampliará su universo.

'Los diarios de la boticaria' confirma su tercera temporada y una película original

El comunicado oficial se difundió el pasado miércoles, durante el evento especial '2nd Anniversary Commemorative'. En la presentación se mostró un tráiler promocional subtitulado en varios idiomas, que repasa los momentos más destacados de la serie y adelanta lo que está por venir.

La tercera temporada se dividirá en dos partes: la primera llegará a la televisión japonesa en octubre de 2026, mientras que la segunda se estrenará en abril de 2027. Los seguidores podrán disfrutar así de la continuación de las aventuras de Maomao y Jinshi, con nuevos arcos narrativos.

El anime también tendrá una película con historia inédita

Además de la serie, se ha confirmado que 'Los diarios de la boticaria' contará con un largometraje completamente original, que será escrito por la propia autora de las novelas ligeras, Natsu Hyūga. Esta película promete ofrecer una trama inédita que no se ha visto en el manga ni en la serie de televisión.

La fecha de estreno en los cines de Japón será en diciembre de 2026, y la producción corre a cargo del mismo equipo creativo que ha dado vida a las anteriores temporadas. De momento se desconoce la fecha en que llegará a España y al resto del mundo, pero podría llegar a distar unas semanas o meses del estreno en el país nipón.

