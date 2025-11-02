Mónica Naranjo, sobre la felicidad: «Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear» La cantante ha explicado qué es para ella la alegría y ha ofrecido una serie de consejos para vivir una vida más plena

Mar Georga Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:25 Comenta Compartir

La felicidad es ese concepto abstracto del que cada persona tiene una definición y un entendimiento diferente. Mientras que figuras como Antonio Gala la consideran una emoción sobrevalorada: «Si tiene que venir vendrá y sino que la zurzan, porque tampoco es imprescindible». Académicos la estudian desde el punto de vista psicológico e incluso antropológico, como es el caso de Rafael Santandreu y Arthur Brooks, respectivamente. «Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender», afirma este último.

En el podcast 'Tengo un plan', el presentador Juan Domínguez le ha preguntado a su invitada Mónica Naranjo sobre sus impresiones sobre la felicidad, esa emoción positiva tan ansiada y buscada por tantos. En su respuesta, la cantante de 'Sobreviviré' ha ilustrado lo que para ella es sinónimo de fortuna: «Estar en casa rodeada de mis animales y ya está», señala tajante. Se trata de una contestación sencilla pero que refleja el amor que siente por sus mascotas, así como la paz que consigue experimentar cuando está junto a ellas.

A continuación, Domínguez le ha pedido a Mónica Naranjo un consejo para todas aquellas personas que estén tratando de buscar la felicidad. «Y para una persona que le esté dando vueltas, ¿qué le dirías para conseguir la felicidad?», le pregunta. La respuesta de la compositora y presentadora ha conseguido trasladar un poderoso mensaje en pro del individualismo: «Que se escuche a sí mismo y que no escuche a los demás. Solamente que se escuche a sí mismo y que lo que quiera hacer en la vida se lo calle y se ponga en marcha y que nunca dejes de pedalear», concluye.