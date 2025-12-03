George Clooney confiesa el motivo por el que odiaba a Brad Pitt al comienzo de su carrera: «Me enfadé porque me robó el papel» El actor ha revelado una anécdota que se produjo hace 30 años, cuando ambos eran todavía desconocidos y muy jóvenes

Mar Georga Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:03

George Clooney y Brad Pitt comparten una excelente relación tanto dentro como fuera de los sets de rodaje. Además de una extensa filmografía juntos -la trilogía 'Ocean's', 'Quemar después de leer' y 'Wolfs'-, los dos actores estadounidenses albergan una gran amistad. No obstante, esto no siempre fue así.

En una reciente entrevista a 'The Sunday Times', George Clooney ha revelado una anécdota curiosa y por la que llegó a odiar a Brad Pitt durante el comienzo de sus carreras, cuando ambos intérpretes trataban de hacer despegar su fama. «¿Quería ser famoso? 100%», ha confesado si tapujos en 'The New York Times'.

George Clooney y Brad Pitt se presentaron a un casting por el mismo papel: el cowboy solitario al que recogen las protagonistas de 'Thelma y Louise'

Todo ocurrió en el casting de 'Thelma y Louise', cuando un Clooney y un Pitt jovencísimos coincidieron, sin conocerse todavía, en la prueba para el papel de J. D., el cowboy solitario al que las fugitivas protagonistas recogen haciendo autostop. «Llegué a la prueba final para un papel en 'Thelma y Louise'», relata George.

Tan solo quedaban cuatro candidatos finalistas seleccionados: Grant Show, Mark Ruffalo, George Clooney y Brad Pitt. Pero, a pesar de estar tan cerca de su ansiado papel, el actor de Kentucky fue rechazado. Fue tal el enfado que experimentó Clooney que se negó a ver la película: «No vi 'Thelma y Louise' durante años. Me molestaba. Ese papel catapultó su carrera cinematográfica», relata.

No obstante, con el paso de los años, su envidia fue amainando. George Clooney explica que ya le ha contado la anécdota a su amigo: «Me dio mucha rabia. Pero, claro, cuando lo vi, pensé: bueno, tenía que ser ese tipo». En la promoción de 'Ocean’s Eleven', en una entrevista conjunta, Clooney no dudó en elogiar a su compañero Brad Pitt: «Hace películas que son difíciles de realizar y se arriesga. Es difícil hacer eso. Míralo en 'Snatch', está fantástico».

La misma anécdota relatada por Geena Davis, quien interpreta a Thelma en 'Thelma y Louise'

Esta misma anécdota también fue relatada, desde otra perspectiva, por la actriz Geena Davis, quien hace de Thelma: «Cuando me seleccionaron, quedaban cuatro finalistas para el papel de J. D. y me dijeron de hacer la prueba con ellos. Todos los que entraron eran muy guapos, todos tenían el pelo castaño y mucho talento».

A lo que añade: «El cuarto que entró fue Pitt, y fue tan carismático y talentoso que arruinaba la audición porque se me olvidaban las líneas. No sabía si querían mi opinión o no. Dije: '¿Estarían interesados en saber mi reacción?'. Me dijeron que sí y respondí: '¡El rubio!'».

Años más tarde, Geena Davis coincidió con George Clooney en un avión, pero ella no se acordaba de que uno de esos cuatro finalistas que fueron rechazados era él. Fue entonces cuando Clooney le confesó su antipatía hacia el actor: «Sabes, odio a Brad Pitt», le dijo. A lo que Geena respondió: «No es cierto, es un buen amigo tuyo». Y George le contestó: «No, pero le odio porque me quitó el papel. ¿No te acuerdas de cuando audicioné contigo?».﻿