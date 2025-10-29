Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

George Clooney. Efe

Estafan más de 12.000 euros a una mujer con un George Clooney falso generado con IA

La víctima creyó formar parte de un club de fans exclusivo del actor, además de haber comenzado una relación amorosa con él

Mar Georga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:56

Comenta

Una mujer argentina ha caído en una estafa digital según la cual los estafadores se hacían pasar por el intérprete George Clooney. Los delincuentes utilizaban la inteligencia artificial para crear vídeos falsos en los que aparecía el actor estadounidense dirigiéndose a la víctima. En dichas conversaciones, el supuesto actor le pedía cantidades cada vez más ingentes de dinero, con la excusa de que se iba a divorciar de su pareja para comenzar una relación sentimental con ella. La víctima ha llegado a perder más de 12.000 euros con dicha estafa.

Los ciberdelincuentes utilizaron la red social de Facebook para contactar con la víctima

Según su relato, todo comenzó a raíz de un comentario que realizó en la red social de Facebook. La mujer escribió un texto en una foto en la que aparecía el actor George Clooney junto a Leonardo DiCaprio. Explica que, tras ese suceso, una cuenta que imitaba ser el perfil verificado de Clooney se puso en contacto con ella. Los estafadores, haciéndose pasar por el actor, la convencieron de unirse a un supuesto club de fans, el cual -según prometieron- le ayudaría a hacer contactos y a encontrar un trabajo.

Para ello, le solicitaron diversos pagos de 300 dólares cada uno (unos 250 euros), con la promesa de enviarle una tarjeta de membresía. La mujer, explica, aceptó esta propuesta, dado que se encontraba en una situación de desempleo y el perfil de Facebook del actor parecía real. «Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron dinero para la tarjeta», relata la víctima en en el programa 'Lape club social'.

Los pagos que pedía el falso George Clooney no hicieron más que aumentar

No obstante, una vez emitida la tarjeta del club, los pagos exigidos no hicieron otra cosa que aumentar. «Después te piden más dinero para mandarla y más tarde, para activarla», asegura. La mujer argentina siguió transfiriendo sumas de dinero cada vez más altas hasta llegar a perder 15.000 dólares (unos 13.000 euros). «Pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación. Verifiqué que la fundación existía y le transferí 300 dólares».

El argumento que utilizaban los estafadores era que George Clooney se iba a divorciar de su mujer, por lo que tenía la cuenta bancaria bloqueada para que su esposa no se enterara. Se trata de un método parecido al de la estafa del falso Brad Pitt, según el cual van ganando la confianza de la víctima hasta comenzar una supuesta relación sentimental con la persona estafada, momento en el que comienzan a pedir sumas de dinero cada vez más desorbitadas. La mujer víctima del ciberdelito ha denunciado los hechos al FBI, al darse cuenta de que no estaba hablando con Clooney, sino con un estafador.

