'Gran Hermano 20' meterá en la casa a Anabel Pantoja La sevillana será uno de los rostros famosos que visitará Tres Cantos para tratar de mejorar los datos de audiencia

A. Pedroche Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:30

'Gran Hermano 20' no está siendo el éxito que Mediaset esperaba. El formato, que tantas noches de gloria regaló al grupo, no está enganchando a la audiencia. Los datos son más bajos que nunca. Este jueves 27 de noviembre, en una noche de expulsión, registró su peor dato al anotar un 11% de share y 606.000 espectadores. Números de risa si se compara con ediciones anteriores. Como remedio, Mediaset ha tomado la decisión de incluir un rostro famosos en la casa de Tres Cantos de cara a este domingo.

Se trata, nada más ni nada menos, que de Anabel Pantoja. La flamante finalista de 'Bailando con las estrellas' hará una visita a los concursantes. En su papel como tertuliana se caracteriza por no morderse la lengua. Despacha a diestro y siniestro contra quien ella cree que lo merece. Además, no entrará sola. Le acompañarán los exconcursantes de 'GH 19' Edi Insua y Violeta Crespo.

Su llegada podrá seguirse en directo en el debate que presenta Ion Aramendi desde las 23.00 horas. Los tres invitados serán padrinos y apoyarán a los concursantes en la nueva prueba semanal del reality, una de las clásicas del formato, en la que tendrán que preparar y ensayar una coreografía grupal.

Es noche de salvación con Belén, José Manuel, Joon y Patricia como nuevos nominados, en la que los habitantes de la casa podrán luchar por un privilegio en las próximas nominaciones.