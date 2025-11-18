Rafa Nadal: «El mayor éxito en la vida es esforzarte por seguir tus sueños y estar rodeado de personas que te ayuden a ser más feliz» El extenista ha participado en la segunda jornada del America Business Forum, el evento dedicado a las figuras más influyentes del planeta

Mar Georga Martes, 18 de noviembre 2025, 01:15 | Actualizado 01:42h.

Rafa Nadal ha sido uno de los grandes protagonistas del America Business Forum (ABF), el evento celebrado en Miami el pasado 3 de noviembre, y que ha reunido a figuras como Lionel Messi. A lo largo de su intervención, el extenista y ganador de 14 Roland Garros ha mostrado una de sus facetas más íntimas, compartiendo su visión sobre la disciplina, el esfuerzo y los valores que le han acompañado a lo largo de su carrera.

La infancia de Rafa Nadal: entrenaba en el tenis con su tío

Respecto a su infancia y a su relación con su familia, el mallorquín ha señalado lo siguiente: «He tenido la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes que me han acompañado siempre. Con ellos me he podido sentir seguro, respaldado y yo mismo».

A lo que añade, ante la pregunta del entrevistador, sobre cómo se forjó la receta 'Rafa Nadal': «Mis padres hicieron de padres, no quisieron hacer de entrenadores. Mi entrenador fue mi tío, Toni, desde que era pequeño. Después, evidentemente, tuve muchos otros. Pero mis padres nunca han pretendido ser nada más que padres. Me han apoyado en mis ilusiones y mis sueños, pero también me han exigido respecto a mis obligaciones».

Asimismo, el extenista revela que su tío Toni Nadal ejerció una gran influencia durante su infancia, formando parte de su entrenamiento desde pequeño: «Mis padres permitieron que mi tío tuviera el protagonismo que necesitaba para poder ayudarme a formarme como tenista. Al principio empecé como cualquier niño yendo al club como hobby, y las cosas se desarrollaron de tal manera que a una edad temprana ya casi estaba entrenado como un profesional».

La humildad y el ejemplo como claves del éxito

Rafa Nadal, al igual que otros importantes rostros del deporte profesional, se caracteriza por haber forjado una férrea disciplina, que se ha materializado en prolongados entrenamientos diarios durante toda su vida. «Uno crece con lo que ve en su casa. Si ve a personas que se esfuerzan, que trabajan día a día para prosperar, te sirven de espejo positivo. Yo soy partidario de que los ejemplos son mucho más fuertes que las palabras», señala.

El extenista también aprovecha su ponencia para recordar la importancia de la humildad. «Yo he sido una persona que se ha dejado aconsejar. Creo que he sido lo suficientemente humilde como para querer escuchar a los demás, para querer estar aprendiendo constantemente. Por muy bien que fuera mi carrera, siempre estuve dispuesto a escuchar a mis entrenadores y a las personas cercanas a mí».

Rafa Nadal transmite un poderoso mensaje de perseveración y resiliencia

Para el deportista mallorquín, la victoria se consigue en el día a día, aceptando los altibajos de la vida, dado que no siempre podremos ser igual de eficientes. «Tú vas a entrenar cada día con la mentalidad de dar tu máximo. Hay veces que tu máximo es el 100%, hay que veces que tu máximo es el 80%, hay veces que es el 50%. Pero si aquel día tienes que dar el 50% pues lo das», explica tajante.

«Y eso, cuando lo aplicas de manera diaria y llegan los momentos de dificultad, en los torneos, en las finales, cuando las cosas no salen de la mejor manera posible, pues tu cabeza está preparada para tolerar la frustración y aceptar la dificultad. Y para de alguna manera decir, 'el partido está casi imposible, pero al menos lo que yo tengo que hacer es, aunque la derrota sea casi segura, no abandonarme en la derrota, sino intentar llevar el partido hasta donde yo pueda'», dice.

A lo que añade, a modo de conclusión: «Al final todo se reduce a la ética más básica del deporte: 'da igual el resultado, da tu máximo hasta el final'. Porque ahí encuentras el resultado más importante de todos, que es la satisfacción personal, más allá de cualquier título. En el tenis nunca puedes dar por sentada la victoria, porque es un deporte abierto en el que cada partido puede cambiar de manera drástica».