Los famosos que están enterrados en la Cripta de la Catedral de la Almudena en Madrid Bajo las lápidas se encuentran desde príncipes a arquitectos ilustres

Nacho Ortega Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:22 Comenta Compartir

Situado frente a la Muralla Árabe de Madrid, justo debajo de la misma Catedral de la Almudena, se esconde un hermoso templo con más de 400 columnas y decenas de tumbas bajo las que se encuentran los restos mortales de numerosas personalidades de todo tipo.

El 4 de abril de 1883, bajo el reinado de Alfonso XII, se puso la primera piedra del templo actual. El arquitecto oficial encargado de levantar los planos fue Francisco de Cubas y González de Montes, quien luego sería el Primer Marqués de Cubas. El proyecto fue continuado por Miguel Olavarría Zuaxuabar y finalizado por Enrique María Repullés y Vargas, que terminó la Cripta catedralicia, la mayor de España, que fue inaugurada el 31 de mayo de 1911.

La entrada al templo es gratuita, aunque se puede entregar un donativo simbólico para el mantenimiento de la iluminacion y demás servicios de la Cripta. La Cripta no estaba dirigida al pueblo llano, sino a la aristocracia y alta burguesía, que eran las clases sociales que podían permitirse el lujo de costear un enterramiento de este nivel.

Capilla y sarcófagos

Las personalidades están enterradas tanto bajo el suelo como en sarcófagos que se exponen en las capillas que ocupan la cripta en los laterales. En algunas capillas están don Ramón Pallarés y Prats (1848-1918) y su esposa Antonia González Pérez (1852-1925), fundadores de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (FUSARA). Don Ramón Pallares y Prats era hijo de don Julián Prats Estupiñá (1838-1883), acaudalado comerciante y bienhechor de Madrid en el siglo XIX, natural de Morella, según recoge Manuel Blas en publicaciones dedicadas a la historia de Madrid.

En otra capilla están los sepulcros de José Martí Prats (1858-1927) y Pilar Colás Eguía (1862-1949), que tenían un establecimiento de tejidos en la calle Mayor y luego pasó a la de Atocha. Otra capilla es propiedad de la familia Alonso de Santeiro Aspuru.

Pero quizá lo más llamativo son los enterramientos bajo el suelo, con varios personajes más o menos ilustres, algunos miembros de la nobleza española y muchos sobre los que existe una desconocida historia. Allí, en la cripta de la Almudena, descansan los restos mortales de los príncipes de Baviera, pero también del el arquitecto de la Almudena, Fernando Chueca Goitia (1911-2004) y su esposa; la hija de Franco, Carmen Franco y Polo, y su marido Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde (1922-1998); o el ministro de Franco, Federico Silva Muñoz (1933-1997) y su mujer.

Nobleza española

También están los marqueses de San Juan, los de Cubas, los condes de Santa María de Sisla, los marqueses de Urquijo (Estanislao Urquijo y Landaluce y Estanislao de Urquijo y Ussía), los condes de San Esteban de Cañongo o los de Bustorredondo, entre otros destacados miembros de la nobleza española.

También hay destacados empresarios, como Joaquín Franco Muñoz, dueño de los Recreativos Franco, o José Luis Díaz Martínez, director general de Seguros Santa Lucía. También hay personas que en su epitafio consta que fallecieron en los atentados del 11 de marzo de 2004.

Temas

Famosos