El entorno de Lamine Yamal la lía en un partido de la Kings League El primo de Lamine Yamal y sus amigos se encaran con el streamer Guanyar con insultos, escupitajos y empujones

Jaime Vázquez García Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Lo que debía ser una jornada más de entretenimiento en la Kings League, la liga mediática de Gerard Piqué, terminó convertido en incidente tras la goleada de 11-3 de Porcinos FC el equipo de Ibai LLanos y el streamer Guanyar, al equipo de Lamine Yamal, La Capital CF. Miles de seguidores, visiblemente afectados por el resultado, comenzaron a proferir insultos contra el streamer gallego Guanyar, provocando que el primo del jugador culé, Moha, saltara y se encarara con él.

Nunca había pasado nada así en la Kings League hasta que llegaron estos, es casualidad? pic.twitter.com/JNVdeA9Ied — Riki Crespo (@rikicrespoo) November 12, 2025

El clima se tensó cuando, según testigos, se lanzaron insultos contra su físico y también contra la madre del streamer, lo que motivó gestos obscenos por parte de Guanyar que vió el entorno del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, lo que provocó una trifulca en el centro del campo (donde según los asistentes se llegaron a lanzar escupitajos desde la grada) que tuvo que ser disuelta por compañeros y miembros del equipo técnico.

🇪🇸 Escándalo en la Kings League



⚠️Amigos de Lamine Yamal inician una trifulca luego de un partido.



⚽️El equipo del futbolista del Barcelona, La Capital CF, perdió por 11-3 ante Porcinos FC, pero el resultado quedó en un segundo plano.



👉El entorno de la estrella del Barcelona… pic.twitter.com/21UTCxhF20 — DNewsOK (@DNewsOK) November 13, 2025

El inicio de la polémica

El detonante de este enfrentamiento se remonta a la entrada de Lamine Yamal en la Kings League como presidente de su propio equipo, La Capital CF, y las declaraciones públicas que generó en los medios. Yamal, jugador del FC Barcelona, no dudó en lanzar un dardo provocador hacia Ibai Llanos y su equipo, Porcinos FC, al afirmar que «roban y se quejan», comparándolos con su rival clásico, el Real Madrid C. F.

Ese comentario elevó la tensión y creó una atmósfera de rivalidad mediática en la que el entorno del jugador azulgrana (con figuras como Mohamed «Moha» Abde, su primo y mano derecha) se vio involucrado.

La rivalidad, por tanto, no solo se basa en el ámbito deportivo, sino que tiene raíces en la construcción de identidad de los equipos, la lucha por la visibilidad en redes sociales y la mezcla de figuras mediáticas con tradicionales. En este nuevo formato, donde protagonistas del fútbol, creadores de contenidos y fanáticos convergen, las provocaciones públicas (como las de Yamal) sirven para alimentar la narrativa del conflicto tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La Capital, el equipo de Lamine Yamal, en honor a su presidente que fue desconvocado de la selección, decidió desconvocarse de la Copa ante Porcinos en el Cupra Arena. Qué bonito gesto. pic.twitter.com/CWiTeB1Yx2 — Porcinos FC (@PorcinosFC) November 12, 2025

El incidente ocurrido ayer entre Moha y el streamer Guanyar es solo la punta del iceberg que según parece por redes sociales esa tensión no parará de crecer.