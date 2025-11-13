Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Lamine Yamal, en una imagen de archivo, con la selección española Efe

El entorno de Lamine Yamal la lía en un partido de la Kings League

El primo de Lamine Yamal y sus amigos se encaran con el streamer Guanyar con insultos, escupitajos y empujones

Jaime Vázquez García

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

Lo que debía ser una jornada más de entretenimiento en la Kings League, la liga mediática de Gerard Piqué, terminó convertido en incidente tras la goleada de 11-3 de Porcinos FC el equipo de Ibai LLanos y el streamer Guanyar, al equipo de Lamine Yamal, La Capital CF. Miles de seguidores, visiblemente afectados por el resultado, comenzaron a proferir insultos contra el streamer gallego Guanyar, provocando que el primo del jugador culé, Moha, saltara y se encarara con él.

El clima se tensó cuando, según testigos, se lanzaron insultos contra su físico y también contra la madre del streamer, lo que motivó gestos obscenos por parte de Guanyar que vió el entorno del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, lo que provocó una trifulca en el centro del campo (donde según los asistentes se llegaron a lanzar escupitajos desde la grada) que tuvo que ser disuelta por compañeros y miembros del equipo técnico.

El inicio de la polémica

El detonante de este enfrentamiento se remonta a la entrada de Lamine Yamal en la Kings League como presidente de su propio equipo, La Capital CF, y las declaraciones públicas que generó en los medios. Yamal, jugador del FC Barcelona, no dudó en lanzar un dardo provocador hacia Ibai Llanos y su equipo, Porcinos FC, al afirmar que «roban y se quejan», comparándolos con su rival clásico, el Real Madrid C. F.

Ese comentario elevó la tensión y creó una atmósfera de rivalidad mediática en la que el entorno del jugador azulgrana (con figuras como Mohamed «Moha» Abde, su primo y mano derecha) se vio involucrado.

La rivalidad, por tanto, no solo se basa en el ámbito deportivo, sino que tiene raíces en la construcción de identidad de los equipos, la lucha por la visibilidad en redes sociales y la mezcla de figuras mediáticas con tradicionales. En este nuevo formato, donde protagonistas del fútbol, creadores de contenidos y fanáticos convergen, las provocaciones públicas (como las de Yamal) sirven para alimentar la narrativa del conflicto tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El incidente ocurrido ayer entre Moha y el streamer Guanyar es solo la punta del iceberg que según parece por redes sociales esa tensión no parará de crecer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  10. 10 Cuando Valencia decidió mirar por fin al mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El entorno de Lamine Yamal la lía en un partido de la Kings League

El entorno de Lamine Yamal la lía en un partido de la Kings League