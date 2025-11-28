Cazadoras bomber o biomateriales, los protagonistas de la Semana de la Costura se suman a la innovación

El Palacio de la Exposición volvió a convertirse en punto de encuentro para la moda valenciana con la IX Semana de la Costura, dos jornadas ... en las que jóvenes talentos, firmas consolidadas y diseñadores valencianos mostraron que a pesar del low cost y la moda industrial, la costura local sigue más viva que nunca.

La primera tarde arrancó con la pasarela de los Jóvenes Diseñadores del Gremio de Sastres y Modistas CV, un bloque que dejó claro el interés por revisar el oficio desde nuevas miradas. Parament Estudi abrió con una colección centrada en la cazadora bómber, reinterpretada con blusas ligeras y culottes que jugaban a contraponer estructura y fluidez. Le siguió Nando Boneity con 'From Elegance to Excess', una lectura crítica del consumo a través de la reutilización de residuos textiles y referencias a la alta costura de los cincuenta.

Juan Teruel propuso 'A medida de la rutina', un viaje a la ropa a medida de otras épocas para reivindicar su vigencia en el día a día actual. Elena Otero debutó con 'Technicolor', una colección luminosa y fresca pensada para eventos especiales. Desde una perspectiva más conceptual, Clo Studio presentó 'IBA', una colección de bolsos creados con biomateriales inspirados en tres «lugares refugio»: el mar, las sobremesas y el cielo. Cerró el bloque Alicia González con 'Fusión', una mezcla de materiales en torno al mar, París y la primavera, y Adriana Mendes con 'Marie Antoinette', una versión oscura, encajada y teatral de la figura de la reina francesa.

El segundo desfile de la tarde estuvo a cargo de AO Concept, el proyecto de Theo Garrido y Juan A. del Río. Su colección 'Eternal Patterns' defendió el patrón como punto de partida del buen diseño y jugó con la idea de romper las estructuras para crear nuevas narrativas, con su sello habitual: una mujer fuerte, segura y consciente de su propia estética. El cierre del jueves llegó con Higinio Mateu, que presentó 'Historia de un sueño', una colección poética inspirada en los prerrafaelitas, con flores bordadas, sedas suaves y tules que parecían suspendidos en el aire. Su visión de la feminidad, siempre ligada a la elegancia atemporal, conectó fácilmente con el público.

Saber ancestral Decía Balenciaga que el modisto «debe ser arquitecto para saber cortar, escultor para dar forma, pintor para escoger los colores, músico para encontrar las armonías y filósofo para crear estilo». La costura a medida es casi un arte que, a diferencia de la confección industrial, es una prenda hecha a medida sobre el cuerpo, resaltando virtudes y minimizando defectos. Los desfiles de la semana de la costura son una muestra de este saber que se transmite de generación en generación gracias al Gremio de Sastres y Modistas.

Abrió la jornada del viernes Sara Omatos, especializada en moda nupcial. Su colección 'Latido' funcionó casi como una declaración personal: vestidos que nacen «desde dentro», desde la escucha, el tiempo y la experiencia acumulada en su atelier. Cada pieza aparecía como una evolución natural de su propio lenguaje, más exigente y depurado.

A continuación desfiló Dolores Costura, firma histórica de la ciudad. Su colección 'Raíces' recuperó códigos de la tradición para transformarlos en propuestas actuales: cinturas muy marcadas, volúmenes equilibrados y una paleta que iba del verde esperanza al rojo intenso, con bordados y flores aplicadas que reivindicaban el valor del trabajo artesano.

El último desfile de la semana fue el de Miguel de Cruces, que presentó 'Sous le chapiteau', una colección inspirada en la nostalgia del circo clásico. Gasas y tules ligeros, volúmenes envolventes y destellos de pedrería recrearon la atmósfera teatral de la carpa, entre lo onírico y lo elegante, cerrando la edición con un tono casi escénico.