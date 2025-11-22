Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El grupo de mujeres que ha coincidido en BarX convocadas por Paula Martínez.

El grupo de mujeres que ha coincidido en BarX convocadas por Paula Martínez. CARLOS TORRES

El grupo de mujeres que ha tomado el relevo de la crónica social

La moda más local se ha convertido en la excusa perfecta para encontrarse y celebrar eventos, como el que ha organizado Paula Martínez, de La Folie, en el BarX, o la cita de Pepe Furnieles por el aniversario de la firma que regenta

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:15

Hasta las reinas, que tienen un batallón de asesores y estilistas a su servicio, meten la pata de vez en cuando al presentarse en público. ... Sin ir más lejos, hay que ver cómo se vistió la Reina en la cena de gala en honor a sultán de Omán, con un vestido de la firma The 2nd Skin en seda azul cobalto con una de esas faldas de princesa Disney. Ni su peor enemigo hubiera elegido ese azul. «No está en la paleta de colores que le favorece», explica Estefanía Moreno, fundadora de Colorai, una asesoría de imagen inteligente que incorpora inteligencia artificial con algoritmos propios de colorimetría y para recomendar a los clientes los productos que mejor le sientan.

