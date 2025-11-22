El grupo de mujeres que ha tomado el relevo de la crónica social

Hasta las reinas, que tienen un batallón de asesores y estilistas a su servicio, meten la pata de vez en cuando al presentarse en público. ... Sin ir más lejos, hay que ver cómo se vistió la Reina en la cena de gala en honor a sultán de Omán, con un vestido de la firma The 2nd Skin en seda azul cobalto con una de esas faldas de princesa Disney. Ni su peor enemigo hubiera elegido ese azul. «No está en la paleta de colores que le favorece», explica Estefanía Moreno, fundadora de Colorai, una asesoría de imagen inteligente que incorpora inteligencia artificial con algoritmos propios de colorimetría y para recomendar a los clientes los productos que mejor le sientan.

Moreno utiliza un sistema de análisis de color que se basa en doce estaciones. «La Reina Letizia encaja dentro de la categoría 'otoño suave', lo que implica que sus colores ideales son colores como rojo cálido, granate, teja o tierras armonizan con su piel y crean una imagen más equilibrada». ¿Y qué sucede cuando llevas un color que no está dentro de tu estación? Pues que deja de haber armonía visual. «El contraste natural de su piel, ojos y cabello es bajo tirando a medio, por lo que un azul tan frío, saturado e intenso sobresale más que ella. Cuando la tela llama la atención más que ella es señal de que no hay armonía, lo que provoca que se resalten líneas y arrugas más que un acabado mate o semi-mate». Si además le añades al vestido el metal de la tiara y los pendientes de brillantes, el resultado añade frialdad al conjunto y endurece sus rasgos, dice Estefanía Moreno.

Ese mismo análisis de color lo probaron un grupo de valencianas en la tienda de La Folie, que abrió este verano la santanderina Paula Martínez junto al Mercado de Colón. La idea surgió cuando ambas emprendedoras, Paula y Estefanía, coincidieron en el programa de aceleración Lanzadera. Allí se les ocurrió invitar a clientas y amigas de La Folie a un estudio de colorimetría individualizado. El plan no podía ser más divertido, primero Estefanía analiza los colores que más favorecen a cada una, probando telas con colores cálidos, fríos, saturados, brillantes o mates. Es increíble como la tez parece envejecer o rejuvenecer según cada color. «El cerebro percibe armonía cuando usamos tonos que encajan con nuestra piel», explica la experta. «Así el rostro se ve más luminoso y los ojos brillan más, mientras que con los colores inadecuados la piel pierde vitalidad».

Estefanía entregó a cada invitada una paleta con seis tonos premium y seis neutros, junto con recomendaciones sobre maquillaje, color de cabello, metales (plata o dorado) y estampados.

Las participantes no podían ser más estilosas ni representar más el espíritu de La Folie: alegres, educadas, vitales, profesionales, sociables, madres o hijas, y todas con ganas de aprender y divertirse. Estuvo la arquitecta Arancha Pérez-Pous, la experta marketing Elena Ravello, la abogada Paula Bernal, la joyera Sally Corell, la médico estético Sandra Montalt, Cristina Vélez, Rocío Perez Pérez -del blog de Soy una mamá molona-, la wedding planner Lorena Oliver, Magüi Alonso y su hija Victoria Aznar -que inauguró hace unos días una exposición de fotos ideales en la galería Lupe Fullana-, la gerente de Ricard Camarena Mari Carmen Bañuls, Laura Cabedo, Sonia López, Ampi Romero, Malo Orozco, Eva Marcellán, la periodista Ángela Pla, la diseñadora Carmen García -embarazada de gemelos-, Marta Catalá –que está diseñando unas joyas muy personales- y la guapísima Patricia Bonilla.

El grupo quedó este martes en la tienda, se tomó una copa de rosado y luego almorzó en Bar X, con vinos de Vicente Gandía y trufas Martínez de postre y hubo tanta armonía como si todas las invitadas fuesen de la misma paleta de colores.

La Folie es una tienda multimarca con tiendas físicas en Santander, Madrid, Valencia y también online. Tras 17 años de experiencia en el sector, en 2022 Paula Martínez creó y lanzó su propia marca, «La Folie Collection», que fabrica y produce en España. Son prendas de calidad, alegres, muy femeninas y favorecedoras. La firma ya está en 18 tiendas multimarca de nuestro país y tiene previsto expandirse el año que viene en Portugal, Francia, Italia, Alemania, Hong Kong o Bélgica entre otros países.

Hay que brindar por las tiendas físicas, que dan vida a las calles. ¿Alguien se imagina cómo serían los alrededores del Mercado de Colón sin tiendas? Ufff, algo fantasmal. La tienda multimarca José Furnieles celebró estos días su sexto aniversario y lo hizo rodeado de clientas como Verónica Sirtaine, la la jefa médica Marta Palop, Majo Montagud, Manón Nebot, Ana Aznar y Magda torrero. También estuvo Gerardo benlloch directivo de Mapfre, que estos días ha celebrado una convención de CEOS en el hotel Las Arenas.