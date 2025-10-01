Un joven español residente en Suiza muestra la brecha salarial que hay con España: «Aquí mi nómina es de 7.868 euros al mes y tengo una tasa impositiva del 13%» Ante la precariedad laboral española, los jóvenes deciden marcharse al extranjero en busca de oportunidades

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:05 Comenta Compartir

Dada la situación que vive hoy en día España, son cada vez más los jóvenes españoles que optan por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica. La falta de empleo de calidad y los bajos salarios en el país empujan a muchos de ellos a mirar hacia el extranjero.

Uno de los destinos preferidos es Suiza. El país europeo posee unas condiciones salariales muy superiores a España, convirtiéndose en una mina para los jóvenes españoles.

Uno de ellos es el caso de Fernando, un joven español que contó en sus redes sociales (@TheFer_Cars) su nueva realidad viviendo en Suiza. «¿Cuánto gano aquí con 23 años? Como muchos ya sabréis, trabajo en la industria farmacéutica en Berna. Lo que haré es tomar mi última nómina y haremos los cálculos», anticipaba el joven.

Fernando contó como en su última nómina recibió 7.600 francos suizos, unos 7.860 euros. «Como vivo en el cantón de Aargau, la tasa impositiva es del 13%, por tanto, en mi cuenta acaban entrando entre 5.600 - 5.700 francos suizos, unos 5900 euros», apuntaba.

Una nómina que dista mucho de las que se pueden ver en España. El salario base para alguien de su edad en la industria farmacéutica se sitúa en unos 2.500 euros mientras que para los jóvenes de 20 a 24 años, el salario medio es de alrededor de 1.000 euros mensuales.

Ante estos salarios en España y viendo lo que se consigue en Suiza, es comprensible que muchos acaben por dejar nuestro país atrás en busca de un futuro mejor.