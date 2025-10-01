Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paisaje otoñal en el cantón suizo de Grisons. Fotolia

Un joven español residente en Suiza muestra la brecha salarial que hay con España: «Aquí mi nómina es de 7.868 euros al mes y tengo una tasa impositiva del 13%»

Ante la precariedad laboral española, los jóvenes deciden marcharse al extranjero en busca de oportunidades

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:05

Dada la situación que vive hoy en día España, son cada vez más los jóvenes españoles que optan por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica. La falta de empleo de calidad y los bajos salarios en el país empujan a muchos de ellos a mirar hacia el extranjero.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Uno de los destinos preferidos es Suiza. El país europeo posee unas condiciones salariales muy superiores a España, convirtiéndose en una mina para los jóvenes españoles.

Uno de ellos es el caso de Fernando, un joven español que contó en sus redes sociales (@TheFer_Cars) su nueva realidad viviendo en Suiza. «¿Cuánto gano aquí con 23 años? Como muchos ya sabréis, trabajo en la industria farmacéutica en Berna. Lo que haré es tomar mi última nómina y haremos los cálculos», anticipaba el joven.

Noticias relacionadas

Los puestos de trabajo para los que no hay candidatos españoles y que ofrecen sueldos de hasta 5.500 euros al mes

Los puestos de trabajo para los que no hay candidatos españoles y que ofrecen sueldos de hasta 5.500 euros al mes

El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas

El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas

Fernando contó como en su última nómina recibió 7.600 francos suizos, unos 7.860 euros. «Como vivo en el cantón de Aargau, la tasa impositiva es del 13%, por tanto, en mi cuenta acaban entrando entre 5.600 - 5.700 francos suizos, unos 5900 euros», apuntaba.

Una nómina que dista mucho de las que se pueden ver en España. El salario base para alguien de su edad en la industria farmacéutica se sitúa en unos 2.500 euros mientras que para los jóvenes de 20 a 24 años, el salario medio es de alrededor de 1.000 euros mensuales.

Ante estos salarios en España y viendo lo que se consigue en Suiza, es comprensible que muchos acaben por dejar nuestro país atrás en busca de un futuro mejor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un joven español residente en Suiza muestra la brecha salarial que hay con España: «Aquí mi nómina es de 7.868 euros al mes y tengo una tasa impositiva del 13%»

Un joven español residente en Suiza muestra la brecha salarial que hay con España: «Aquí mi nómina es de 7.868 euros al mes y tengo una tasa impositiva del 13%»