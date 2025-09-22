El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
El alquiler exprés se acentúa en las grandes ciudades y no siempre es el precio el factor decisivo para acelerar las operaciones
Imagina que vas a alquilar un piso. Entras en una web y filtras por zona, precio o requisitos y condiciones de la vivienda. Ves un anuncio nuevo que acaban de publicar que te interesa, haces números, lo piensas un poco, te acercas a ver la finca y el barrio... y cuando has tomado la decisión y vas a alquilarlo, ha desaparecido porque ya ha sido alquilado. ¡Pero si no han pasado ni 24 horas! Es lo que se conoce como 'alquiler exprés' y se ha convertido en el parámetro que evidencia la necesidad de vivienda en una zona. Y en los últimos tiempos ninguna de las grandes ciudades es ajeno a este fenómeno.
En Barcelona la media de viviendas anunciadas que se alquila en menos de 24 horas ronda el 10%, y en algunas zonas como Sant Andreu y el de Horta Guinardó supera el 20%, según los datos que maneja idealista.com. En Valencia la realidad no es muy diferente y el mercado del alquiler sigue descontrolado. Y aunque pueda parecer que el precio manda, no siempre es así.
El distrito de Jesús liderado el alquiler exprés en Valencia ciudad, con un 18%. Es decir, casi uno de cada 5 anuncios que se publican desaparecen antes de 24 horas. Situado al sur del centro histórico, ha pasado de ser una zona periférica de corte popular a convertirse en un espacio muy demandado.
Sus barrios —La Raiosa, L'Hort de Senabre, La Creu Coberta o San Marcelino— combinan viviendas a precios relativamente accesibles con una aceptable conexión de metro y bus, nuevos servicios educativos y sanitarios (La Fe está a un paso) y relativa proximidad al centro (poco más de 15 minutos en coche, 20 en transporte público y 40 minutos a pie).
Ese equilibrio lo ha convertido en un imán para familias jóvenes, estudiantes y trabajadores que buscan una alternativa al encarecimiento del centro histórico o de zonas emergentes como Benimaclet. La demanda supera con creces a la oferta, y de ahí que muchos anuncios apenas duren un día.
Y en segundo lugar aparece Rascanya, con un 10% de alquiler exprés, por delante de La Saidïa (9%), Camins al Grau, Algirós o Benimaclet (9%). El caso de Jesús y Rascanya pone de relieve una paradoja: no son siempre los distritos más baratos los que concentran mayor alquiler exprés. Patraix, con una media de 12,7 €/m² (la más baja de la ciudad), apenas registra un 4% de operaciones exprés, y lo mismo ocurre en L'Olivereta (13,7 €/m², 6%).
Distritos universitarios como Benimaclet (13,2 €/m²) y Algirós (13,9 €/m²) muestran cifras notables de alquiler exprés (8%), impulsadas por la fuerte demanda estudiantil, mientras que las 'zonas premium' como L'Eixample (17,6 €/m²) o Ciutat Vella (18,9 €/m²) también registran rotaciones rápidas, aunque con menor intensidad (7% y 5%, respectivamente).
En la horquilla media, destacan La Saïdia (14,4 €/m², 9%) o Camins al Grau (15,1 €/m², 8%), por detrás de Rascanya (10%).
Y Valencia no es la excepción. Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga tiene numerosos barrios donde más del 10% de anuncios de alquiler de pisos duran menos de 24 horas y las subastas se multiplican por encontrar una vivienda no solo adecuada, sino que se pueda conseguir en el menor tiempo posible.
