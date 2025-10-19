Un joven español residente en Alemania: «Como médico en España ganaba 1.400 euros, aquí como camarero cobro 3.200 euros» El joven se marchó a tierras germanas, y mientras esperaba para convalidar su licenciatura descubrió las grandes condiciones salariales del país

Mario Lahoz Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 01:03 Comenta Compartir

Cada vez es más habitual ver a los jóvenes españoles que, buscando unas mejores oportunidades laborales y económicas, acaban viendo su futuro fuera de España. La falta de empleo estable, bajos salarios y dificultad para emanciparse empuja a esta generación a mirar hacia Europa en busca de mejores oportunidades.

De hecho, se estima que cada año se marchan entre 120.000 y 150.000 españoles menores de 35 años al extranjero. Este es el caso de Rafael, un graduado médico que vio en Alemania su gran oportunidad para labrar su futuro.

De tal manera, el joven médico compartió su experiencia en el programa 'Y ahora Sonsoles'. «Terminé la carrera de medicina el año pasado, y vi todo el panorama actual en España en cuanto a los médicos, sobre todo en relación a las condiciones laborales», señalaba.

Rafael explicaba cómo la situación sobrecargada que viven los médicos en España le motivó a marcharse: «Entonces decidí que el mejor camino para mí era marcharme fuera de España y buscar trabajo de lo que fuese mientras convalidaba mi título de médico fuera».

«Lo que no me esperaba es que fuese a ganar más dinero de camarero en Alemania que mis compañeros que se quedaron estudiando en el MIR y trabajando 70 horas a la semana en España», destacaba Rafael.

Actualmente, el joven tiene un salario de 3.200 euros netos como camarero en Berlín, una cifra más alta de lo que ganaría en España. El sueldo base de un médico en Madrid es de 1.400 euros por la jornada laboral normal que hacemos de 40-37.5 horas a la semana«, apuntaba.

Además, a menudo se suele mencionar como los salarios son más altos pero también el costo de vida en países como Alemania. Sin embargo, Rafael destacó que no difiere tanto. «A mí me sorpendió que la vida en Berlín cuesta lo mismo que en Madrid», señalaba. «Incluso a veces la comida es más barata que en España. Ya se vio con el precio del aceite», recordaba.

Asímismo, el joven destacó cómo su salario, cuando consiga homolagar su título de médico, será mucho más alto. «Si entramos en el tema de nuestras profesiones, yo cuando esté trabajando de médico, en mi primer año como residente, voy a cobrar 100.000 euros brutos al año. Y eso sube cada año hasta duplicarse», concluye el joven.

Esta fuga de talento también deja un vacío en el país de origen. España pierde jovenes cualificados cuya formación nha significado una gran inversión pública, mientras crece la sensación de que el esfuerzo académico no se ve recompensado en casa.