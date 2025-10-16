Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de un grado de formación profesional, en clase. María Guerra

Empleo: Noruega busca 15.000 españoles para trabajar con sueldos desde los 2.500 euros al mes

Uno de los requisitos para postularse a las ofertas de trabajo es que el candidato sepa hablar español

Mar Georga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Con experiencia o sin experiencia, desde camareros y guías turísticos hasta enfermeros, ingenieros o profesores, las vacantes disponibles en Noruega son amplias y se adaptan a distintos perfiles. El objetivo de la propuesta es ampliar y cubrir la capacidad de atención al cliente de las empresas noruegas al público internacional, incluyendo a los turistas hispanohablantes.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Las ofertas han sido publicadas a través de EURES, la red oficial de empleo de la Unión Europea, y abarcan hasta 15.000 ofertas de trabajo. Mientras que en algunas vacantes se exige un mínimo de conocimientos del idioma noruego, en otras no es un requisito imprescindible. En cuanto al salario, el mínimo se sitúa en los 2.500 euros mensuales, pudiendo superar los 5.000 euros en función del puesto solicitado, de los idiomas que se dominen y de la experiencia previa.

Empleo en Noruega por sectores

- Turismo, restauración y hostelería: guías, camareros, recepcionistas y chefs.

- Ventas y comercio: asesores comerciales y dependientes.

- Servicios técnicos y profesionales: electricistas, fontaneros, instaladores y mecánicos.

- Educación y sanidad: enfermeros, profesores y psicólogos.

- Ingeniería y tecnología: profesionales en energías renovables, petróleo, ingenieros, infraestructuras y digitalización.

Noticias relacionadas

Air Nostrum busca jóvenes valencianos con buen nivel de inglés para trabajar en la compañía

Air Nostrum busca jóvenes valencianos con buen nivel de inglés para trabajar en la compañía

Fontestad ofrece 400 puestos de trabajo directos para personas sin estudios ni experiencia y sin pasar por ETT

Fontestad ofrece 400 puestos de trabajo directos para personas sin estudios ni experiencia y sin pasar por ETT

Empleo: Alemania busca españoles para cubrir 50.000 puestos de trabajo

Empleo: Alemania busca españoles para cubrir 50.000 puestos de trabajo

Las inscripciones se realizan a través del portal online de EURES y se requiere de un currículum europeo que siga con las directrices noruegas. Dependiendo del tipo de oferta laboral, el interesado podrá encontrar contratos indefinidos, con posibilidad de promoción interna, con requerimiento de hablar del idioma noruego o no, y también con asistencia para el traslado y la integración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  2. 2

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  5. 5

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  6. 6

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  7. 7

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  8. 8

    Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano
  9. 9

    El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
  10. 10

    La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Empleo: Noruega busca 15.000 españoles para trabajar con sueldos desde los 2.500 euros al mes

Empleo: Noruega busca 15.000 españoles para trabajar con sueldos desde los 2.500 euros al mes