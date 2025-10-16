Empleo: Noruega busca 15.000 españoles para trabajar con sueldos desde los 2.500 euros al mes Uno de los requisitos para postularse a las ofertas de trabajo es que el candidato sepa hablar español

Mar Georga Jueves, 16 de octubre 2025, 00:35

Con experiencia o sin experiencia, desde camareros y guías turísticos hasta enfermeros, ingenieros o profesores, las vacantes disponibles en Noruega son amplias y se adaptan a distintos perfiles. El objetivo de la propuesta es ampliar y cubrir la capacidad de atención al cliente de las empresas noruegas al público internacional, incluyendo a los turistas hispanohablantes.

Las ofertas han sido publicadas a través de EURES, la red oficial de empleo de la Unión Europea, y abarcan hasta 15.000 ofertas de trabajo. Mientras que en algunas vacantes se exige un mínimo de conocimientos del idioma noruego, en otras no es un requisito imprescindible. En cuanto al salario, el mínimo se sitúa en los 2.500 euros mensuales, pudiendo superar los 5.000 euros en función del puesto solicitado, de los idiomas que se dominen y de la experiencia previa.

Empleo en Noruega por sectores

- Turismo, restauración y hostelería: guías, camareros, recepcionistas y chefs.

- Ventas y comercio: asesores comerciales y dependientes.

- Servicios técnicos y profesionales: electricistas, fontaneros, instaladores y mecánicos.

- Educación y sanidad: enfermeros, profesores y psicólogos.

- Ingeniería y tecnología: profesionales en energías renovables, petróleo, ingenieros, infraestructuras y digitalización.

Las inscripciones se realizan a través del portal online de EURES y se requiere de un currículum europeo que siga con las directrices noruegas. Dependiendo del tipo de oferta laboral, el interesado podrá encontrar contratos indefinidos, con posibilidad de promoción interna, con requerimiento de hablar del idioma noruego o no, y también con asistencia para el traslado y la integración.